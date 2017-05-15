Мінфін виявив стеження за своєю будівлею в Києві

Після перевірки було з'ясовано, що фургон є клоном і номерні знаки на ньому фальшиві

У Міністерстві фінансів України заявляють про виявлення стеження за своєю будівлею, розташованою в Подільському районі столиці.

"Деякий час тому біля запасного входу в будівлю Міністерства фінансів на Подолі співробітники міністерства виявили підозрілий фургон, який регулярно з'являвся біля будівлі. Правоохоронні органи були повідомлені про це. Після перевірки було з'ясовано, що фургон є клоном і номерні знаки на ньому фальшиві", - йдеться в повідомленні відомства.

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Обставини події з'ясовує поліція, яку викликали на місце після чергової появи фургона.

Пізніше правоохоронці повідомили кореспонденту "112 Україна", що слідчо-оперативні дії завершені, є доручення слідчого на евакуацію фургона.

"На охорону установи не на камеру нам сказали, що нібито власник фургона – каскадер, який тут живе. У прес-службі міністерства і в поліції цю інформацію не підтверджують. Єдине, що кажуть правоохоронці кажуть, що власник авто знайдено. Номери авто (ВЕ 3296) у Мінфіні кажуть, що це копія, номери підроблені. На самій машині написано "Телебачення", однак ніякої приналежності до якої-небудь телекомпанії тут не виявлено. Правоохоронці тримають місце для машини-евакуатора, яка забере машину на штраф-майданчик", - повідомляє кореспондент.

Нагадаємо, глава Мінфіну Олександр Данилюк заявив про загрозу запуску електронного реєстру ПДВ через несанкціановане втручання у систему Акредитованого центру сертифікації ключів.