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Мінфін заощадив 6 мільярдів на субсидіях

Верифікація сприяла поверненню 46,5 млн грн бюджетних коштів
Міністерство фінансів направило 7,5 мільйона рекомендацій з перевірки достовірності інформації, поданої одержувачами субсидій, завдяки чому вдалося запобігти неефективному використанню 5,9 мільярда гривень бюджетних коштів.
Мінфін заощадив 6 мільярдів на субсидіях Фото: з вільних джерел

"Перевірки одержувачів житлово-комунальних субсидій протягом січня-вересня 2018 року показали, що понад 68 тис. осіб отримують кілька субсидій за різними адресами", - розповів заступник міністра фінансів Юрій Гелетій, повідомляє прес-служба міністерства.

"Або інший приклад - громадянин купив автомобіль Mercedes-Benz вартістю понад 1,3 млн грн і оформив субсидію на 2 тис. грн", - додав він.

У повідомленні міністерства уточнюється, що верифікація сприяла поверненню 46,5 млн грн бюджетних коштів.

"Проводячи верифікацію, Мінфін ніяк не втручається в особисте або сімейне життя громадян. Наразі відомство працює з даними, отриманими до 11 жовтня 2018 року на основі поточних нормативно-правових актів", - підкреслює міністерство.

"Для комплексного врегулювання питань з проведення верифікації Мінфін вже розробив і подав на розгляд Кабінету міністрів проект закону "Про верифікацію і моніторинг державних виплат". Процес верифікації субсидій триває, оскільки він в інтересах як платників податків, так і одержувачів державної допомоги", - пояснив Гелетій .

Крім цього, Мінфін завершує впровадження автоматизованої інформаційно-аналітичної платформи, яка значно підвищить оперативність, якість і прозорість процесу верифікації, зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, що в Міністерстві соціальної політики повідомляли, що отримання великих грошових переказів з-за кордону може впливати на рішення соціальних органів про нарахування субсидії на житлово-комунальні послуги.

 

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20 11 2018 17:50
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