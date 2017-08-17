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Мінфін збирається на нараду, де обговорить легалізацію гральних автоматів

Нарада з цього приводу відбудеться о 15:00 за участю міністра фінансів
Сьогодні, 17 серпня, Міністерство фінансів терміново збирає нараду, щоб спробувати погодити проект ліцензування лотерейного бізнесу, який легалізує заборонені гральні автомати.
Мінфін збирається на нараду, де обговорить легалізацію гральних автоматів Фото: volynnews.com

"Міністерство фінансів уважно розглянуло всі зауваження, які надійшли від зацікавлених органів і має намір максимально їх врахувати в проекті постанови Кабміну "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей і встановлення розміру плати за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей", - йдеться в документі за підписом заступника міністра фінансів України Сергія Марченка. Документ виявився в розпорядженні сайту "Апостроф".

Нарада з цього приводу відбудеться о 15:00 за участю міністра фінансів.

У той же час, джерело, добре знайомий з ситуацією, стверджує, що нарада з приводу обговорення зауважень до проекту про ліцензування лотерейного бізнесу, в терміновому порядку організована не випадково, так як багато експертів і учасники ринку у відпустках, що виключає можливість проведення широкої дискусії з даного питання.

Зазначимо, Міністерство фінансів України розробило умови отримання ліцензій для лотерейного бізнесу.

У проекті ліцензійних умов немає чіткого розмежування між лотереєю Тото і букмекерством. А останнє віднесено до азартних ігор і заборонено в Україні.

Крім цього проекту постанови створює монополії на лотерейному ринку. В свою чергу, Антимонопольний комітет України визнав, що нові ліцензійні умови Мінфіну для лотерей негативно вплинуть на конкуренцію на ринку.

Раніше в АМКУ не підтримали проект Мінфіну про лотереї. Комітет підкреслює, що проект надає держбанкам переваги в отриманні ліцензій на випуск лотерей, що може мати негативний вплив на конкуренцію в цій сфері.

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