Мінфін збирається на нараду, де обговорить легалізацію гральних автоматів
"Міністерство фінансів уважно розглянуло всі зауваження, які надійшли від зацікавлених органів і має намір максимально їх врахувати в проекті постанови Кабміну "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей і встановлення розміру плати за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей", - йдеться в документі за підписом заступника міністра фінансів України Сергія Марченка. Документ виявився в розпорядженні сайту "Апостроф".
Нарада з цього приводу відбудеться о 15:00 за участю міністра фінансів.
У той же час, джерело, добре знайомий з ситуацією, стверджує, що нарада з приводу обговорення зауважень до проекту про ліцензування лотерейного бізнесу, в терміновому порядку організована не випадково, так як багато експертів і учасники ринку у відпустках, що виключає можливість проведення широкої дискусії з даного питання.
Зазначимо, Міністерство фінансів України розробило умови отримання ліцензій для лотерейного бізнесу.
У проекті ліцензійних умов немає чіткого розмежування між лотереєю Тото і букмекерством. А останнє віднесено до азартних ігор і заборонено в Україні.
Крім цього проекту постанови створює монополії на лотерейному ринку. В свою чергу, Антимонопольний комітет України визнав, що нові ліцензійні умови Мінфіну для лотерей негативно вплинуть на конкуренцію на ринку.
Раніше в АМКУ не підтримали проект Мінфіну про лотереї. Комітет підкреслює, що проект надає держбанкам переваги в отриманні ліцензій на випуск лотерей, що може мати негативний вплив на конкуренцію в цій сфері.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків