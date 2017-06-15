Мінгареллі розкритикував роботу Ради в просуванні реформ
"Коли ми намагаємося перевірити гармонізацію українського законодавства з ЄС, ми розуміємо, що в профільних міністерствах законопроекти вже створені, вони зареєстровані в Раді, але глава комітету Ради вирішив не просуватися вперед через наявність власних інтересів, і він не хоче сприяти реформам", - сказав Мінгареллі на панельній дискусії VII національного експертного форуму "Точки зростання", організованого Gorshenin Institute, повідомляє "Інтерфакс Україна".
Дипломат наголосив, що в українському парламенті багато людей, які захищають власні інтереси і блокують процес реформ.
Мінгареллі також зазначив, що ЄС регулярно надає свої рекомендації щодо підвищення ефективності роботи українського парламенту.
"Але окрім технічного вимірювання є ще й політична воля. І якщо немає політичної волі, оскільки в Раді є люди, які захищають власні інтереси, то буде складно уряду сприяти реформам в Україні", - підсумував глава представництва ЄС.
Нагадаємо, що Х'юг Мінгареллі заявляв, що Європейський Союз буде підтримувати Україну фінансово і політично, а також надавати супровід реформ на шляху євроінтеграції.
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