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Мінгареллі розкритикував роботу Ради в просуванні реформ

Дипломат наголосив, що в українському парламенті багато людей, які захищають власні інтереси і блокують процес реформ
Голова представництва Європейського Союзу в Україні Х’юг Мінгареллі вважає, що неефективна робота Верховної Ради гальмує процес проведення українських реформ.
Мінгареллі розкритикував роботу Ради в просуванні реформ Х'ю Мінгареллі Фото: ЕРА

"Коли ми намагаємося перевірити гармонізацію українського законодавства з ЄС, ми розуміємо, що в профільних міністерствах законопроекти вже створені, вони зареєстровані в Раді, але глава комітету Ради вирішив не просуватися вперед через наявність власних інтересів, і він не хоче сприяти реформам", - сказав Мінгареллі на панельній дискусії VII національного експертного форуму "Точки зростання", організованого Gorshenin Institute, повідомляє "Інтерфакс Україна".

Дипломат наголосив, що в українському парламенті багато людей, які захищають власні інтереси і блокують процес реформ.

Мінгареллі також зазначив, що ЄС регулярно надає свої рекомендації щодо підвищення ефективності роботи українського парламенту.

"Але окрім технічного вимірювання є ще й політична воля. І якщо немає політичної волі, оскільки в Раді є люди, які захищають власні інтереси, то буде складно уряду сприяти реформам в Україні", - підсумував глава представництва ЄС.

Нагадаємо, що Х'юг Мінгареллі заявляв, що Європейський Союз буде підтримувати Україну фінансово і політично, а також надавати супровід реформ на шляху євроінтеграції.

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15 06 2017 14:13
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