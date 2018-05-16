Мінгареллі та посли 16 країн закликали Україну захищати права ЛГБТІ
Заяву з нагоди Міжнародного дня протидії гомофобії та трансфобії підписали посли Австралії, Австрії, Бельгії, Кіпру, Данії, Канади, Європейського Союзу, Фінляндії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Португалії, Швеції, Швейцарії, Великобританії та США, повідомляє "Інтерфакс-Україна" .
"Україна досягла помітного прогресу у визнанні та захисті прав людини, але ця робота ще не завершена. Ми закликаємо Україну, спираючись на ці успіхи, і надалі підтримувати рівність, гідність і верховенство права для всіх... Міжнародне співтовариство, як і раніше прихильне безпеці лесбійок, геїв, бісексуальних, транссексуальних і інтерсекс - українців і українок, їх друзів, рідних і всіх прихильників толерантності та рівності в Україні", - йдеться в заяві.
Дипломати підкреслили, що цінності толерантності і поваги до різноманітності є базовими для відкритих, демократичних суспільств.
"Ми ще раз підтверджуємо нашу підтримку реалізації національної стратегії з прав людини та відповідного плану дій, в тому числі – подальших кроків у сфері боротьби з дискримінацією для ЛГБТІ-громадян та боротьби із злочинами на ґрунті ненависті за ознакою сексуальної орієнтації", - зазначили посли.
Дипломати повідомили, що на 17 червня 2018 в Києві запланований "Марш рівності".
"Ми спільно закликаємо поліцію і державних службовців по всій Україні підтримувати і захищати права ЛГБТІ-людей і їх прихильників на проведення цих заходів. Ми також просимо всіх українців поважати право своїх громадян на мирні зібрання", - додали посли.
Нагадаємо, що після зриву в Києві дискусії, присвяченої правам ЛГБТ-спільноти, в Amnesty International заявляють, що систематичні напади на публічні заходи в Україні свідчать про неготовність поліції протистояти радикальним групам.
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