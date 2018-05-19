Мінгареллі: Україна ніколи не буде сама на європейському шляху
Про це він заявив під час урочистого прийняття Представництва з нагоди святкування Дня Європи, повідомив у Facebook офіс віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
"Чотири роки тому Україна обрала європейський шлях, і я хочу запевнити, що Україна ніколи не буде сама на цьому шляху", - сказав Мінгареллі.
У цьому контексті він нагадав, що після набуття чинності Угоди про асоціацію Європейський союз разом з українською владою докладає всіх зусиль для її виконання.
"І ми бачимо результати. Торгівля Євросоюзу з Україною зростає швидше, ніж з будь-якою іншою країною, сотні українських компаній виходять на ринки ЄС", - зазначив посол.
"Україна має бути гордою тим, як багато вона може запропонувати Євросоюзу і тим, яку репутацію вона зараз створює в ЄС", - вважає Мінгареллі.
Нагадаємо, що верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки - віце-президент Європейської Комісії Федеріка Могеріні переконує, що в Європейського Союзу немає втоми в питанні підтримання України.
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