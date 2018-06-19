Мінгареллі заявив, що українські олігархи перешкоджають виконанню Угоди про асоціацію Він назвав ситуацію в комітетах Верховної Ради щодо прогресу у впровадженні угоди - складною

За його словами, є міністерства, які відкриті до імплементації Угоди про асоціацію, а є ті, що не надають необхідної підтримки.

Фото: УНІАН

Популісти і олігархи перешкоджають імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС, заявив глава представництва Євросоюзу в Україні Х'ю Мінгареллі, повідомляє "Інтерфакс-Україна". "Як ви знаєте, є багато людей в Україні, які не люблять цю угоду, які намагаються перешкоджати впровадженню цієї угоди. Ми називаємо їх популістами, олігархами. Всі ці люди, у яких є інтереси, не хочуть модернізувати політичні та економічні структури цієї країни", - сказав дипломат. Нагадаємо, що в 2017 році Україна виконала лише 41% завдань за Угодою про асоціацію з ЄС. Найнижчу успішність має Верховна рада – парламент виконав лише 33% від планової кількості завдань.

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