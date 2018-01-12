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Мінімальна пенсія з 1 грудня зросла на 62 грн

В Україні зросла мінімальна пенсія - до 1497 гривень
З 1 грудня прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність, підвищили на 62 гривні — до 1497 гривень. Планове підвищення пенсії передбачене у законі про державний бюджет на 2018 рік.
Мінімальна пенсія з 1 грудня зросла на 62 грн Фото: ukr.segodnya.ua

Це друге підвищення пенсії у 2018 році. З 1 липня розмір мінімальної пенсії підвищували на ті ж 62 грн — до 1435 грн. Відтак, мінімальна пенсія у 2018 році зросла на 124 грн (9%) — з 1373 грн до 1497 грн.

У законі про держбюджет передбачено, що у 2019 році пенсія зросте також на 9%. З 1 січня 2019 року прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність, встановлено на рівні — 1497 гривень, з 1 липня — 1564 гривні, з 1 грудня — 1638 гривень.

Так, з 1 січня мінімальна пенсія не буде змінюватися. Наступного разу її підвищать уже в липні.

Нагадаємо, що міністр соціальної політики України Андрій Рева заявляв, що розмір пенсій в Україні у 2019 році зросте майже на 20%.

 

 

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01 12 2018 11:24
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