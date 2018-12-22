Мінімальна зарплата із січня становитиме 4170 гривень, - Рева
"Наступного року мінімальна зарплата ще зросте на 12,1% і становитиме з січня 4170 грн", - заявив міністр соціальної політики Андрій Рева під час підсумкової конференції, інформує УНН. За його словами, із січня цього року мінімальна зарплата зросла на 16,3% і зараз становить 3723 грн.
При цьому він додав, що середньомісячна номінальна зарплата протягом січня-жовтня цього року зросла на 25,6% і становить 8666 грн, реальна зарплата зросла на 13%.
Нагадаємо, у травні прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що в Україні немає можливості підвищити мінімальну заробітну плату. Однак середня зарплата, за прогнозами прем'єра, може досягти 10 тис. гривень.
У вересні 2018 року середня зарплата українців перевищила 9 тисяч гривень.
Також український уряд зобов’язався обмежити зростання заробітних плат державним службовцям у 2019 році в рамках консолідації бюджетних витрат на безпеку та інфраструктуру.
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