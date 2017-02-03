Мінінформполітики підготує список загрозливих для інформбезпеки сайтів, які закриють

Стець заявив, що, швидше за все, закриття сайтів буде здійснюватися через суд

Міністр інформаційної політики України Юрій Стець доручив відомству підготувати список загрозливих для інформбезпеки сайтів для закриття.

"У найближчі два тижні я хотів би, щоб він (заступник міністра інформполітики Дмитро Золотухін, - ред). приніс на експертну раду при Міністерстві інформполітики, куди входять медіаексперти та громадські діячі, перелік сайтів, які повинні бути закриті", - заявив Стець на прес-конференції, повідомляють "Українські новини".

Міністр як приклад навів сайт "Російська весна".

За його словами, цей перелік буде обговорено зі Службою безпеки України і в самій експертній раді. Далі відомство буде шукати механізм для їхнього закриття.

"Є одна проблема: в жодному законі України не описаний механізм, як на це реагувати", - додав Стець.

Міністр підкреслив, що, швидше за все, закриття сайтів буде здійснюватися через суд.

Стець зазначив, що необхідно передбачити зміни в закон, щоб була можливість більш оперативно реагувати на сайти, які загрожують інформбезпеці.

На його думку, експертна рада - це той інструмент, який не повинен допустити цензури.

Нагадаємо, 29 грудня 2016 року Рада національної безпеки і оборони України прийняла Доктрину інформаційної безпеки України, розроблену Міністерством інформаційної політики України.

16 лютого 2017 року Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури".