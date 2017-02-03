Мінінформполітики підготує список загрозливих для інформбезпеки сайтів, які закриють
"У найближчі два тижні я хотів би, щоб він (заступник міністра інформполітики Дмитро Золотухін, - ред). приніс на експертну раду при Міністерстві інформполітики, куди входять медіаексперти та громадські діячі, перелік сайтів, які повинні бути закриті", - заявив Стець на прес-конференції, повідомляють "Українські новини".
Міністр як приклад навів сайт "Російська весна".
За його словами, цей перелік буде обговорено зі Службою безпеки України і в самій експертній раді. Далі відомство буде шукати механізм для їхнього закриття.
"Є одна проблема: в жодному законі України не описаний механізм, як на це реагувати", - додав Стець.
Міністр підкреслив, що, швидше за все, закриття сайтів буде здійснюватися через суд.
Стець зазначив, що необхідно передбачити зміни в закон, щоб була можливість більш оперативно реагувати на сайти, які загрожують інформбезпеці.
На його думку, експертна рада - це той інструмент, який не повинен допустити цензури.
Нагадаємо, 29 грудня 2016 року Рада національної безпеки і оборони України прийняла Доктрину інформаційної безпеки України, розроблену Міністерством інформаційної політики України.
16 лютого 2017 року Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури".
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