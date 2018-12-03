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Мінінформполітики підготувало новий перелік сайтів, рекомендованих для заборони в Україні

До списку увійшов 21 ресурс
Міністерство інформаційної політики України підготувало новий перелік сайтів, які відомство пропонує заборонити в країні.
Мінінформполітики підготувало новий перелік сайтів, рекомендованих для заборони в Україні Фото: pedpresa.com

Згідно з відповіддю, до нового переліку сайтів, що містять інформацію, заборонену до поширення нормами українського законодавства, увійшов 21 ресурс, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, в запропонованому переліку названі: dan-news.info, admin-gorlovka.ru, dnr24.su, gorlovka.today, golospravdy.com, s-narodom.ru, politnavigator.net, riafan.ru, dnr-hotline. ru, genocid.net, miaistok.su, dnr24.com, republic-tv.ru, ruskline.ru, dnipress.com, kianews24.ru, c-eho.info, crimea.ria.ru, c-inform.info, komtv.org і gazetacrimea.ru.

У Мінінформполітікі назвали причини, через які слід заборонити ці сайти в Україні: ч.2 ст.190 Кримінального кодексу (публічний заклик до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, або до захоплення державної влади, а також поширення матеріалів із закликами до вчинення таких дій).

До характеристики кожного ресурсу додаються посилання на матеріали з цих сайтів.

Зазначається, що цей перелік був підготовлений робочою групою з моніторингу при Мінінформполітики на виконання положень Доктрини інформаційної політики України, його передано на розгляд експертної ради при міністерстві.

"Наступним кроком, у разі позитивного висновку експертної ради та відповідних рекомендаціях, перелік буде передано правоохоронним органам для встановлення факту вчинення правопорушення та відповідного реагування у межах компетенції", - наголошується у МІП.

Нагадаємо, що 19 червня Міністерство інформполітики оприлюднило перелік сайтів, які містять інформацію, що має ознаки забороненої до поширення нормами українського законодавства.

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12 03 2018 19:16
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