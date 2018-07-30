Міністерство інформації замовить рекламу у світових ЗМІ на 26 млн грн

Планується розміщувати ролики, спрямовані на рекламу України та українських міст в туристичному та інвестиційному плані

Міністерство інформаційної політики оголосило тендер на рекламні та маркетингові послуги в світових засобах масової інформації.

Інформація про проведення тендеру оприлюднена на сайті держзакупівель Prozorro.

Очікувана вартість закупівлі – 26 мільйонів гривень. Аукціон відбудеться 27 вересня.

Як пояснив "Українській правді" державний секретар Міністерства Артем Біденко, планується розміщувати ролики, спрямовані на рекламу України та українських міст в туристичному та інвестиційному плані.

"Це будуть ролики обов’язково зі слоганом "Ukraine now" (бренд, за допомогою якого планується популяризувати Україну в світі – Ред.), і буде кілька хвиль", – розповів Біденко.

За його словами, на першу хвилю вже підготовлені ролики, які рекламують Дніпро, Київ та Львів.

"Ми склали ролики, які ми готували на День Європи, вони є у нас на сайті, ми їх адаптували трошки до міжнародної аудиторії, переклали англійською", – уточнив держсекретар.

Загалом, тендер передбачає розміщення близько 600-700 виходів. Перша хвиля запланована на вересень, друга – на жовтень, третя – на листопад.

"Ми чекаємо, що буде розміщення на світових каналах, таких як BBC, CNN, DW, Euronews. Хто запропонує кращі умови, нижчу ціну, той виграє", – зазначив Біденко.

Він розповів, що минулого року міністерство вже проводило таку закупівлю.

"За результатами тендера ми розміщували звичайні 30-секундні ролики про Україну, про інвестиції в Україну на CNN", – сказав держсекретар.

За його словами, в грудні минулого року було 70 виходів, які коштували приблизно 2,5 мільйона гривень.

"Там якраз ми відтестували слоган "Ukraine now", агентство інвестицій тестувало, як люди реагують. Були дуже позитивні відгуки", – уточнив Біденко.

Як свідчить інформація на Prozorro, в цьому році міністерство вже оголошувало такий тендер на 30 мільйонів, однак договір так і не було укладено.

"Він (тендер – Ред.) не відбувся, тому що учасники не подали всіх документів, в когось не було досвіду аналогічних робіт, там були технічні деталі, за якими будь-хто міг цей тендер відмінити", – пояснив Біденко.

Нагадаємо, що у квітні Міністерство інформаційної політики оголосило тендер на розміщення інформаційної продукції на щитах, призмах, сітілайтах і лайтбоксах за 16,2 мільйона гривень.