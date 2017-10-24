Мінінформполітики звернулось до ГПУ та СБУ через побиття журналістів у суді Києва
У відомстві заявили, що занепокоєні нападом на журналістів та діями, що можуть містити ознаки злочинів за ст. 171 КК (перешкоджання професійній діяльності журналіста) України.
"Наголошуємо, що перешкоджання професійній діяльності журналістів є неприйнятним", - йдеться у повідомленні Мінінформполітики.
У зв’язку з цим відомство звернулося до Служби безпеки, Генпрокуратури та Міністерства внутрішніх справ з проханням невідкладно провести розслідування інцидентів з побиття працівників ЗМІ.
Раніше заступник глави МЗС Сергій Яровий пообіцяв розслідувати інцидент з побиттям журналістів під час штурму Святошинського суду Києва спецпризначенцями.
Засідання суду щодо обрання Коханівському запобіжного заходу триває, - повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Захист затриманого зачитує клопотання про допит свідків, яких просить викликати в суд.
Поліція затримала Миколу Коханівського за підозрою у стрілянині із пневматичної зброї.
23 жовтня у цьому суді Коханівському намагалися обрати запобіжний захід, однак засідання перенесли на 09:30 24 жовтня. Таке рішення було ухвалене через те, що прихильники підозрюваного заблокували залу суду, аби не допустити правоохоронців, які зобов'язані відвести Коханівського до ізолятора тимчасового тримання.
Вже у ніч з 23 на 24 жовтня у залі суду правоохоронці застосували газ проти активістів. Після цього блокувальники змушені були покинути будівлю через вікна, які вони вибили. Згодом активісти повернулись до зали суду і почали руйнувати меблі. Затримали 30 прихильників лідера "Добровольчого руху ОУН" Миколи Коханівського. Уполіції також заявили, що постраждали двоє правоохоронців.
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