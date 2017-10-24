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Мінінформполітики звернулось до ГПУ та СБУ через побиття журналістів у суді Києва

У відомстві занепокоєні нападом на журналістів
Міністерство інформаційної політики заявило, що засуджує побиття журналістів Громадського та агенства УНІАН під час штурму Святошинського суду Києва спецпризначенцями.
Мінінформполітики звернулось до ГПУ та СБУ через побиття журналістів у суді Києва Фото: ua.112.ua

У відомстві заявили, що занепокоєні нападом на журналістів та діями, що можуть містити ознаки злочинів за ст. 171 КК (перешкоджання професійній діяльності журналіста) України.

"Наголошуємо, що перешкоджання професійній діяльності журналістів є неприйнятним", - йдеться у повідомленні Мінінформполітики.

У зв’язку з цим відомство звернулося до Служби безпеки, Генпрокуратури та Міністерства внутрішніх справ з проханням невідкладно провести розслідування інцидентів з побиття працівників ЗМІ.

Раніше заступник глави МЗС Сергій Яровий пообіцяв розслідувати інцидент з побиттям журналістів під час штурму Святошинського суду Києва спецпризначенцями.

Засідання суду щодо обрання Коханівському запобіжного заходу триває, - повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Захист затриманого зачитує клопотання про допит свідків, яких просить викликати в суд.

Поліція затримала Миколу Коханівського за підозрою у стрілянині із пневматичної зброї.

23 жовтня у цьому суді Коханівському намагалися обрати запобіжний захід, однак засідання перенесли на 09:30 24 жовтня. Таке рішення було ухвалене через те, що прихильники підозрюваного заблокували залу суду, аби не допустити правоохоронців, які зобов'язані відвести Коханівського до ізолятора тимчасового тримання.

Вже у ніч з 23 на 24 жовтня у залі суду правоохоронці застосували газ проти активістів. Після цього блокувальники змушені були покинути будівлю через вікна, які вони вибили. Згодом активісти повернулись до зали суду і почали руйнувати меблі. Затримали 30 прихильників лідера "Добровольчого руху ОУН" Миколи Коханівського. Уполіції також заявили, що постраждали двоє правоохоронців. 

Самого Коханівського відправили до лікарні на обстеження, а у суді оголосили підозру.

 

 

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24 10 2017 20:58
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