Мінінфраструктури готує заяву щодо Hyperloop в Україні
Про це міністерство написало в своєму Twitter.
"Лише три слова: "Hyperloop в Україні", - йдеться у повідомленні.
Лише три слова: "Hyperloop в Україні".— Min_infrastructure (@minfrastucture) 21 лютого 2018 р.
А детальніше завтра, 22 лютого, о 14:15 розкаже Міністр інфраструктури України @V_Omelyan https://t.co/2Ag9ySc2I9 pic.twitter.com/kEwtivYlHT
Як зазначається, деталі згодом повідомить міністр інфраструктури Володимир Омелян.
Нагадаємо, Hyperloop - це розроблена Маском транспортна система, що складається із сталевих труб, усередині яких переміщається поїзд - герметична капсула на аеродинамічній подушці. Швидкість такої капсули може перевищувати 600 кілометрів на годину.
У липні минулого року Маск заявив, що компанія отримала дозвіл на будівництво перших підземних тунелів для вакуумного транспорту Hyperloop.
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