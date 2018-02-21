Мінінфраструктури готує заяву щодо Hyperloop в Україні

Hyperloop - це розроблена Маском транспортна система, що складається із сталевих труб, усередині яких переміщається поїзд

Міністерство інфраструктури України анонсувало, що завтра, 22 лютого, о 14:15 Володимир Омелян зробить заяву щодо Hyperloop в Україні.

Про це міністерство написало в своєму Twitter.

"Лише три слова: "Hyperloop в Україні", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, деталі згодом повідомить міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Нагадаємо, Hyperloop - це розроблена Маском транспортна система, що складається із сталевих труб, усередині яких переміщається поїзд - герметична капсула на аеродинамічній подушці. Швидкість такої капсули може перевищувати 600 кілометрів на годину.

У липні минулого року Маск заявив, що компанія отримала дозвіл на будівництво перших підземних тунелів для вакуумного транспорту Hyperloop.