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Мінінфраструктури готує заяву щодо Hyperloop в Україні

Hyperloop - це розроблена Маском транспортна система, що складається із сталевих труб, усередині яких переміщається поїзд
Міністерство інфраструктури України анонсувало, що завтра, 22 лютого, о 14:15 Володимир Омелян зробить заяву щодо Hyperloop в Україні.
Мінінфраструктури готує заяву щодо Hyperloop в Україні Фото: dvice.com

Про це міністерство написало в своєму Twitter.

"Лише три слова: "Hyperloop в Україні", - йдеться у повідомленні. 

 

 

 

Як зазначається, деталі згодом повідомить міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Нагадаємо, Hyperloop - це розроблена Маском транспортна система, що складається із сталевих труб, усередині яких переміщається поїзд - герметична капсула на аеродинамічній подушці. Швидкість такої капсули може перевищувати 600 кілометрів на годину.

У липні минулого року Маск заявив, що компанія отримала дозвіл на будівництво перших підземних тунелів для вакуумного транспорту Hyperloop.

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21 02 2018 16:34
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