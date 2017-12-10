Мінінфраструктури хоче створити зручне залізничне сполучення Львова та Будапешта

Заступник міністра Мінінфраструктури з питань європейської інтеграції Віктор Довгань заявив, що відомство вивчає можливість створення зручного залізничного сполучення Львова та Будапешта через Мукачево.

У планах міністерства реконструкція залізниці з "європейською" шириною колії (1435 мм) Мукачево-Будапешт, а також реставрація вокзалу в Мукачеві. За оцінкою на ремонт окремих ділянок і відновлення інших буде потрібно близько 5 млн євро, передає ABCnews.

"Фінансувати цей проект буде "Укрзалізниця". Але для нашої сторони це більше соціальний проект, а заробляти на ньому більше будуть угорські перевізники", - зазначив Довгань.

Також необхідно реконструювати лінію Львів-Мукачево з традиційної для України шириною колії 1520 мм, електрифікувати транскордонну ділянку Чоп (Україна) - Загонь (Угорщина) і запустити між містами поїзд класу "Інтерсіті".

Подорож зі Львова до Мукачева займе близько 2 годин, а від Мукачева через Ужгород в Будапешт - ще 3-3,5 години.

"Це хороший маршрут, який би користувався попитом як у наших громадян, так і у європейців", - вважає Довгань.

Разом з тим, відзначається, що цей проект розглядається на дальню перспективу.

Реалізація цього проекту можлива за двома сценаріями. Перший передбачає закупівлю рухомого складу з автоматичною системою зміни ширини колії, наприклад, виробництва іспанської компанії Talgo. Такі поїзди використовує РЖД на маршрутах в країни Європи. Інший, більш дешевий варіант, - організація зручної пересадки в Мукачево, коли український потяг буде привозити пасажирів зі Львова до Мукачева, а потім вони будуть пересідати на угорський потяг, який прямує до Будапешта, інформує Центр транспортних стратегій.

Нагадаємо, що Державне агентство автомобільних доріг України має намір реалізувати проект нового автобану Львів–Будапешт через КПП "Дийда".