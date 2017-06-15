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Мінінфраструктури хоче запустити потяг "п'яти столиць" до Білорусі і Балтії

Потяг планують запустити до кінця року
Україна має намір розширювати пряме залізничне сполучення з країнами Європи, зокрема, і з країнами Балтії.
Мінінфраструктури хоче запустити потяг "п Фото: lviv-online.com

Про це заявив Міністр інфраструктури України Володимир Омелян під час зустрічі із міністром транспорту та зв’язку Литви Рокасом Масюлісом, повідомляє сайт відомства. 

Сторони обговорили перспективи запуску потягу "п’яти столиць", який має поєднати Київ прямим залізничним сполученням із Мінськом, Вільнюсом, Ригою та Таллінном.

"Ми розраховуємо, що зможемо запустити потяг "п’яти столиць" вже до кінця року, і цей маршрут користуватиметься попитом серед пасажирів", - розповів Омелян.

Міністр інфраструктури України також акцентував увагу на важливості розвитку мультимодальних/комбінованих перевезень та позитивних результатах роботи вантажного поїзда "Вікінг", що курсує за маршрутом Чорноморськ (Україна) - Мінськ (Білорусь) - Клайпеда (Литва).

Нагадаємо, "Укрзалізниця" планує запустити потяги до польського Холма з міста Рівне. Очікується, що нове сполучення працюватиме вже з 11 грудня чи раніше.

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15 06 2017 17:50
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