Мінінфраструктури хоче створити 50 аеропортів до 2030 року

Час, який має займати дорога до аеропорту з будь-якої точки країни, має скоротитися до 1 години

Міністерство інфраструктури має намір створити в Україні 50 аеропортів, п'ять з яких будуть міжнародними авіахабами, ще 20 - обслуговувати міжнародні рейси.

"В авіаційній галузі ми бачимо створення 50 аеропортів по всій території України. Ми не говоримо про 50 "Бориспілів" - ми говоримо мінімум про п'ять міжнародних хабів, мінімум про 20 аеропортів, які будуть забезпечувати міжнародне сполучення, а також ще про 20, які будуть забезпечувати регіони", - повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на презентації української транспортної стратегії до 2030, інформує "Інтерфакс-Україна".

За його словами, середній час, який має займати дорога до аеропорту з будь-якої точки країни, має скоротитися до 1 години.

У плані розвитку авіаційної галузі - відкриття 350 напрямків для польотів з усіх аеропортів України.

Нагадаємо, раніше Омелян анонсував створення в Україні двох нових авіакомпаній.