Мінінфраструктури планує замінити всі маршрутки в Україні неолайнерами

Міністерство інфраструктури України в рамках транспортної стратегії, планує до 2030 року повністю відмовитися від маршруток.

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян під час офіційного оголошення про початок впровадження Національної транспортної стратегії України до 2030 року "Drive Ukraine".

За словами Омеляна, "Drive Ukraine 2030" передбачає, зокрема, повну відмову від "маршруток".

"Вільний ринок торпедує перехід до комфортабельних неолайнерів", – зазначають у Мінінфраструктури.

Нагадаємо, 30 травня 2018 року Кабінет Міністрів України схвалив Національну транспортну стратегію України до 2030 року "Drive Ukraine 2030". Над документом працювала команда Міністерства інфраструктури України спільно з європейськими експертами в галузі транспорту за підтримки представництва ЄС в Україні та Європейської Комісії.

"Інфраструктурний прорив – це створення нової реальності, а не ремонт старої. Національна стратегія-2030 Drive Ukraine – драйвер економічних та соціальних перетворень в Україні. Створення України майбутнього. Drive Ukraine 2030 – перетворення України на розвинену, високотехнологічну та інноваційну країну завдяки розвитку сфери транспорту та інфраструктури, застосування новітніх технологій. Drive Ukraine 2030 – цифрова інфраструктура, безпека на транспорті, безпілотні автомобілі, транспортні коридори, єдина транспортна та інфраструктурна мережа з Європейським Союзом", – сказав міністр інфраструктури Володимир Омелян на презентації стратегії.

Як повідомляв iPress.ua, Міністерство інфраструктури має намір створити в Україні 50 аеропортів, п'ять з яких будуть міжнародними авіахабами, ще 20 – обслуговувати міжнародні рейси. Окрім того, в Україні планують створити дві нові авіакомпанії: з міжнародним і українським капіталом.

Міністерство інфраструктури планує переконати компанію Tesla Ілона Маска створити Gigafactory з виробництва акумуляторних батарей в Україні.