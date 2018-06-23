Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Мінінфраструктури планує замінити всі маршрутки в Україні неолайнерами

Національна транспортна стратегія України передбачає повну відмову від маршруток
Міністерство інфраструктури України в рамках транспортної стратегії, планує до 2030 року повністю відмовитися від маршруток.
Мінінфраструктури планує замінити всі маршрутки в Україні неолайнерами Фото: unian.ua

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян під час офіційного оголошення про початок впровадження Національної транспортної стратегії України до 2030 року "Drive Ukraine".

За словами Омеляна, "Drive Ukraine 2030" передбачає, зокрема, повну відмову від "маршруток".

"Вільний ринок торпедує перехід до комфортабельних неолайнерів", – зазначають у Мінінфраструктури.

Нагадаємо, 30 травня 2018 року Кабінет Міністрів України схвалив Національну транспортну стратегію України до 2030 року "Drive Ukraine 2030". Над документом працювала команда Міністерства інфраструктури України спільно з європейськими експертами в галузі транспорту за підтримки представництва ЄС в Україні та Європейської Комісії.

"Інфраструктурний прорив – це створення нової реальності, а не ремонт старої. Національна стратегія-2030 Drive Ukraine – драйвер економічних та соціальних перетворень в Україні. Створення України майбутнього. Drive Ukraine 2030 – перетворення України на розвинену, високотехнологічну та інноваційну країну завдяки розвитку сфери транспорту та інфраструктури, застосування новітніх технологій. Drive Ukraine 2030 – цифрова інфраструктура, безпека на транспорті, безпілотні автомобілі, транспортні коридори, єдина транспортна та інфраструктурна мережа з Європейським Союзом", – сказав міністр інфраструктури Володимир Омелян на презентації стратегії.

Як повідомляв iPress.ua, Міністерство інфраструктури має намір створити в Україні 50 аеропортів, п'ять з яких будуть міжнародними авіахабами, ще 20 – обслуговувати міжнародні рейси. Окрім того, в Україні планують створити дві нові авіакомпанії: з міжнародним і українським капіталом.

Міністерство інфраструктури планує переконати компанію Tesla Ілона Маска створити Gigafactory з виробництва акумуляторних батарей в Україні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 06 2018 18:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"В ефірі Небо fm": ветеран АТО відкрив маленьку кав’ярню на Нивках

"В ефірі Небо fm": ветеран АТО відкрив маленьку кав’ярню на Нивках

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.