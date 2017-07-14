Мінінфраструктури планує збудувати автобан до ЄС
"Плануємо будівництво нового транспортного коридору, який з'єднає південь, центр і захід України з ЄС. Йдеться про напрямок Гданськ - Одеса", - заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв'ю виданню "Сегодня".
За словами міністра, вже почалося відновлення дороги.
"І якщо Кабмін забезпечить фінансування, в цьому році траса буде повністю готова. А в 2018-му, сподіваюся, завершимо переговори з Єврокомісією і почнемо будівництво автобану", - сказав Омелян.
"Європейські автобани, які закінчуються на західному кордоні України, повинні продовжуватися в країні. Автобан Будапешт-Чоп повинен бути з'єднаний з Києвом повноцінно, а не сільськими дорогами. З впровадженням Дорожнього фонду і залученням приватних інвесторів, сподіваюся, справа піде веселіше. Але потрібно кілька років, адже дорогу не побудуєш за ніч", - додав міністр.
За словами міністра, актуальність проекту виросла завдяки запровадженню з 11 червня безвізового режиму між Україною та ЄС.
Як повідомляв iPress.ua, Україна має намір розширювати пряме залізничне сполучення з країнами Європи, зокрема, і з країнами Балтії.
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