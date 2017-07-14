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Мінінфраструктури планує збудувати автобан до ЄС

Йдеться про напрямок Гданськ - Одеса
Міністерство інфраструктури України розраховує побудувати транспортний коридор, який з'єднає Україну та ЄС.
Мінінфраструктури планує збудувати автобан до ЄС Володимир Омелян. Фото: slovoidilo.ua

"Плануємо будівництво нового транспортного коридору, який з'єднає південь, центр і захід України з ЄС. Йдеться про напрямок Гданськ - Одеса", - заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв'ю виданню "Сегодня".

За словами міністра, вже почалося відновлення дороги.

"І якщо Кабмін забезпечить фінансування, в цьому році траса буде повністю готова. А в 2018-му, сподіваюся, завершимо переговори з Єврокомісією і почнемо будівництво автобану", - сказав Омелян.

"Європейські автобани, які закінчуються на західному кордоні України, повинні продовжуватися в країні. Автобан Будапешт-Чоп повинен бути з'єднаний з Києвом повноцінно, а не сільськими дорогами. З впровадженням Дорожнього фонду і залученням приватних інвесторів, сподіваюся, справа піде веселіше. Але потрібно кілька років, адже дорогу не побудуєш за ніч", - додав міністр.

За словами міністра, актуальність проекту виросла завдяки запровадженню з 11 червня безвізового режиму між Україною та ЄС.

Як повідомляв iPress.ua, Україна має намір розширювати пряме залізничне сполучення з країнами Європи, зокрема, і з країнами Балтії.

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