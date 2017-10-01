Мінінфраструктури призначить на посаду в. о. керівника АМПУ латвійця Вецкаганса

Міністерство інфраструктури на поточному тижні має намір призначити виконувача обов'язків керівника Асоціації морських портів України латвійця Райвіса Вецкаганса.

Цей час обов'язки голови Асоціації виконує Сергій Гронський, повідомляє прес-служба відомства.

"Це - тимчасовий захід з метою встановлення нормального робочого діалогу між Міністерством і АМПУ, а також зупинки зловживань, які здійснюються на підприємстві", - пояснив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

За його словами, відомство почало реформу морської галузі України, ключовим у цьому процесі є реформування АМПУ.

"Повноцінна реформа передбачає створення Морської адміністрації, яка візьме на себе всі завдання АМПУ. Також буде проведена істотна оптимізація структури і персоналу підприємства. Отже, питання номер один - зміна керівництва, реформа і паралельно з цим - корпоратизація, як цього вимагає українське законодавство".

Райвіс Вецкаганс - громадянин Латвії, має понад 16 років успішної діяльності в управлінні підприємствами сектору транспорту і логістики, пароплавства та фінансових послуг.

Обіймав посади члена правління, віце-президента АТ "Латвійське пароплавство", члена правління найбільшого портового терміналу для обробки навалювальних і генеральних вантажів в країнах Балтії "Rigas Centralais Terminals", голови правління ТОВ Riga Container Terminal".

Нагадаємо, що півробітники Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуком в офіс компанії "Ян Де Нул Україна".