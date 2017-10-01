Мінінфраструктури призначить на посаду в. о. керівника АМПУ латвійця Вецкаганса
Цей час обов'язки голови Асоціації виконує Сергій Гронський, повідомляє прес-служба відомства.
"Це - тимчасовий захід з метою встановлення нормального робочого діалогу між Міністерством і АМПУ, а також зупинки зловживань, які здійснюються на підприємстві", - пояснив міністр інфраструктури Володимир Омелян.
За його словами, відомство почало реформу морської галузі України, ключовим у цьому процесі є реформування АМПУ.
"Повноцінна реформа передбачає створення Морської адміністрації, яка візьме на себе всі завдання АМПУ. Також буде проведена істотна оптимізація структури і персоналу підприємства. Отже, питання номер один - зміна керівництва, реформа і паралельно з цим - корпоратизація, як цього вимагає українське законодавство".
Райвіс Вецкаганс - громадянин Латвії, має понад 16 років успішної діяльності в управлінні підприємствами сектору транспорту і логістики, пароплавства та фінансових послуг.
Обіймав посади члена правління, віце-президента АТ "Латвійське пароплавство", члена правління найбільшого портового терміналу для обробки навалювальних і генеральних вантажів в країнах Балтії "Rigas Centralais Terminals", голови правління ТОВ Riga Container Terminal".
Нагадаємо, що півробітники Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуком в офіс компанії "Ян Де Нул Україна".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- ВІДЕО Журналісти показали, як Грановський зустрічався з Демчишином, Лисенком та Вовком, - ВІДЕО
- ВІДЕО В турецькому парламенті відбулася масова бійка, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
влажность:
давление:
ветер: