Мінінфраструктури спростовує переговори з турецькими авіакомпаніями
"Прес-служба спростовує факт проведення такої зустрічі, а, відповідно, і проведення переговорів із керівництвом турецьких авіакомпаній", - йдеться у повідомленні прес-служби Мінінфраструктури, інформує Європейська правда.
У міністерстві наголосили, що єдиною зустріччю, яку провів міністр інфраструктури із офіційними представниками турецької авіакомпанії в зазначений період, була зустріч із керівництвом Atlas Global в рамках нагородження українського пілота Олександра Акопова.
Раніше видання EUreporter повідомило, що міністр інфраструктури України Володимир Омелян переривав відпустку на турецькому узбережжі для переговорів з делегацією турецьких чиновників транспортної галузі, які прибули зі Стамбула.
За даними видання, на засіданні, яке проходило за закритими дверима, нібито були присутні представники аеропорту "Ататюрк", генеральний директор компанії Atlas Global, а також заступник голови та генеральний директор авіакомпанії Turkish Airlines.
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