Мінінфраструктури спростовує переговори з турецькими авіакомпаніями Раніше видання EUreporter повідомило, що міністр інфраструктури України Володимир Омелян переривав відпустку на турецькому узбережжі для переговорів з делегацією турецьких чиновників транспортної галузі

Міністерство інфраструктури України спростувало інформацію про проведення зустрічі міністра Володимира Омеляна з представниками турецьких авіакомпаній у період з 30 липня по 8 серпня 2017 року..

Володимир Омелян. Фото: apital.ua

"Прес-служба спростовує факт проведення такої зустрічі, а, відповідно, і проведення переговорів із керівництвом турецьких авіакомпаній", - йдеться у повідомленні прес-служби Мінінфраструктури, інформує Європейська правда. У міністерстві наголосили, що єдиною зустріччю, яку провів міністр інфраструктури із офіційними представниками турецької авіакомпанії в зазначений період, була зустріч із керівництвом Atlas Global в рамках нагородження українського пілота Олександра Акопова. Раніше видання EUreporter повідомило, що міністр інфраструктури України Володимир Омелян переривав відпустку на турецькому узбережжі для переговорів з делегацією турецьких чиновників транспортної галузі, які прибули зі Стамбула. За даними видання, на засіданні, яке проходило за закритими дверима, нібито були присутні представники аеропорту "Ататюрк", генеральний директор компанії Atlas Global, а також заступник голови та генеральний директор авіакомпанії Turkish Airlines.

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