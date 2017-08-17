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Мінінфраструктури спростовує переговори з турецькими авіакомпаніями

Раніше видання EUreporter повідомило, що міністр інфраструктури України Володимир Омелян переривав відпустку на турецькому узбережжі для переговорів з делегацією турецьких чиновників транспортної галузі
Міністерство інфраструктури України спростувало інформацію про проведення зустрічі міністра Володимира Омеляна з представниками турецьких авіакомпаній у період з 30 липня по 8 серпня 2017 року..
Мінінфраструктури спростовує переговори з турецькими авіакомпаніями Володимир Омелян. Фото: apital.ua

"Прес-служба спростовує факт проведення такої зустрічі, а, відповідно, і проведення переговорів із керівництвом турецьких авіакомпаній", - йдеться у повідомленні прес-служби Мінінфраструктури, інформує Європейська правда.

У міністерстві наголосили, що єдиною зустріччю, яку провів міністр інфраструктури із офіційними представниками турецької авіакомпанії в зазначений період, була зустріч із керівництвом Atlas Global в рамках нагородження українського пілота Олександра Акопова.

Раніше видання  EUreporter повідомило, що міністр інфраструктури України Володимир Омелян переривав відпустку на турецькому узбережжі для переговорів з делегацією турецьких чиновників транспортної галузі, які прибули зі Стамбула.

За даними видання, на засіданні, яке проходило за закритими дверима, нібито були присутні представники аеропорту "Ататюрк", генеральний директор компанії Atlas Global, а також заступник голови та генеральний директор авіакомпанії Turkish Airlines.

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