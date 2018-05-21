Мінінфраструктури затвердить план дій у відповідь на ситуацію у Керченській протоці, - Омелян

Міністерство інфраструктури України погодить план дій у відповідь на блокування свободи мореплавства у Керченській протоці Російською Федерацією.

"Завтра в міністерстві інфраструктури буде велике засідання за участю всіх центральних органів виконавчої влади. Буде остаточно погоджена наша політика щодо фактично блокування свободи мореплавства у Керченській протоці", - заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, інформує "112 Україна".

Він підкреслив, що в Азовському морі зупинили прохід багатьох суден, зірвали плани великої кількості компаній, а це - збитки.

"Ми розуміємо, що така політика Росії веде фактично до дестабілізації регіону. Ми не налаштовані цього допускати. Якщо це буде продовжено - а це буде продовжено, в цьому нема сумнівів, - ми будемо апелювати до наших закордонних партнерів, міжнародних організацій з тим, щоб відповідні санкції вводились і для російських портів. Якщо іде блокування свідоме портів України в Азовському морі, реакція міжнародної спільноти має бути одностайна", - додав міністр інфраструктури.

Як відомо, 15 травня за участі президента РФ Володимира Путіна відбулася церемонія відкриття автодорожньої частини кримського мосту.

Водночас Президент України Петро Порошенко заявив, що "незаконне будівництво Керченського моста є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля".

У Євросоюзі підкреслили, що, побудувавши Керченський міст, Росія ще раз порушила суверенітет і територіальну цілісність України.