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Мінінфраструктури зазнало мільйонних збитків через кібератаку, - Омелян

Українські чиновники ще не можуть оцінити обсяг загального збитку
Міністерство інфраструктури України зазнало мільйонних збитків через кібератаку, яка сталася 27 червня.
Мінінфраструктури зазнало мільйонних збитків через кібератаку, - Омелян Володимир Омелян. Фото: mtu.gov.ua

Про це розповів міністр інфраструктури Володимир Омелян для Associated Press.

"Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що його міністерство зазнало мільйонних збитків через вихід з ладу сотень робочих місць і двох із шести серверів", - йдеться в повідомленні. 

Як зазначає видання, наразі опитані українські чиновники ще не можуть оцінити обсяг загального збитку внаслідок кібератаки, що почалася напередодні Дня Конституції України.

Нагадаємо, що Microsoft підтвердив провину M.E.Doc у поширенні вірусу Petya.А, який вразив безліч компаній в Україні та світі.

Як відомо, 27 червня комп’ютерні мережі низки українських підприємств та установ зазнали масштабної кібератаки з 14 години за київським часом. Хакерські атаки здійснюють за допомогою вірусу Petya.А, який використовує недоліки операційних систем і шифрує файли.

У середу, 28 червня, сайт Кабміну повідомив, що масштабна кібератака на корпоративні мережі і мережі органів влади, яка відбулася 27 червня, зупинена.

Антивірусна компанія Symantec знайшла спосіб зупинити поширення вірусу Petya, від якого 27 червня постраждала Україна та інші країни світу.

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05 07 2017 15:58
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