Мінінфраструктури зазнало мільйонних збитків через кібератаку, - Омелян

Українські чиновники ще не можуть оцінити обсяг загального збитку

Міністерство інфраструктури України зазнало мільйонних збитків через кібератаку, яка сталася 27 червня.

Про це розповів міністр інфраструктури Володимир Омелян для Associated Press.

"Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що його міністерство зазнало мільйонних збитків через вихід з ладу сотень робочих місць і двох із шести серверів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає видання, наразі опитані українські чиновники ще не можуть оцінити обсяг загального збитку внаслідок кібератаки, що почалася напередодні Дня Конституції України.

Нагадаємо, що Microsoft підтвердив провину M.E.Doc у поширенні вірусу Petya.А, який вразив безліч компаній в Україні та світі.

Як відомо, 27 червня комп’ютерні мережі низки українських підприємств та установ зазнали масштабної кібератаки з 14 години за київським часом. Хакерські атаки здійснюють за допомогою вірусу Petya.А, який використовує недоліки операційних систем і шифрує файли.

У середу, 28 червня, сайт Кабміну повідомив, що масштабна кібератака на корпоративні мережі і мережі органів влади, яка відбулася 27 червня, зупинена.

Антивірусна компанія Symantec знайшла спосіб зупинити поширення вірусу Petya, від якого 27 червня постраждала Україна та інші країни світу.