"Міністерку фінансів "ДНР" засудили до десяти років в'язниці

"Правоохоронці встановили, що з листопада 2014 року мешканка тимчасово окупованого Донецька очолює фейкове "міністерство фінансів" терористів та активно сприяє злочинній діяльності незаконних збройних формувань. Зловмисниця займається збором коштів до "республіканського бюджету", виконує вказівки ватажків бойовиків та російських кураторів, забезпечуючи функціонування фінансової системи псевдоутворення разом із "силовим блоком", – повідомили у прес-службі СБУ у вівторок, 30 жовтня.

Суд визнав Катерину Матющенко винною у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 та ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді десяти років позбавлення волі.

"Початок терміну відбування покарання обчислюватиметься з дня її затримання та приведення судового вироку до виконання. Засуджену оголошено у розшук. Викриття зловмисниці проводилося спільно з прокуратурою Донецької області", – додали у Службі безпеки.