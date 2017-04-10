Міністерства гальмують приватизацію, - голова Фонду держмайна

Міністерства не поспішають передавати підприємства в управління Фонду державного майна, що негативно впливає на процес приватизації.

Про це в інтерв'ю ЕП розповів в. о. глави Фонду держмайна Віталій Трубаров.

"Всі говорять "от, фонду передали майже 400 підприємств", ось ми повинні давати гроші в бюджет. "Але фонд нічого не робить". 389 підприємств нам передані. Але з них 236 ми не можемо приватизувати. Чому? Тому що 105 з них знаходяться в законі про заборону до приватизації", - сказав Трубаров.

За його словами, закон ще не змінений, а 131 підприємство - міністерствами не передано фонду.

"Є одна велика помилка, яку, на мій погляд, не усвідомлюють 95% жителів нашої країни. Все щиро вважають, що ФДМ володіє державним майном", - сказав керівник Фонду.

"Ми керуємо тільки тими, які нам передані, це невеликі цифри. Все знаходиться в міністерствах і у балансоутримувачів, у прямого підприємства. Є перелік держструктур, які нам повинні передати, і перелік об'єктів, які там повинні бути. На сьогоднішній момент тільки 11% передані до фонду", - підсумував він.

Нагадаємо, що від приватизації держмайна у 2018 році планують отримати 22,5 млрд гривень.