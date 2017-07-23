Міністерство економічного розвитку і торгівлі України анонсувало приватизацію кіностудій та цирків
Згідно з документом, приватизації підлягають державні підприємства "Національний цирк України", "Харківський державний цирк імені Ф. Д. Яшінова", "Дніпропетровський державний цирк", "Одеський державний цирк", "Запорізький державний цирк"; "Криворізький державний цирк", "Львівський державний цирк", "Державна циркова компанія України", "Дирекція пересувних циркових колективів України" і "Українська творча дирекція з підготовки циркових атракціонів та номерів".
До списку також увійшли "Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка", "Українська студія хронікально-документальних фільмів" та "Українська кіностудія анімаційних фільмів".
Нагадаємо, на початку липня Кабінет міністрів України представив законопроект зі спрощення процедури приватизації.
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