Міністерство економічного розвитку і торгівлі України анонсувало приватизацію кіностудій та цирків Зокрема, приватизації підлягають "Національний цирк України" та "Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка"

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України опублікувало на своєму сайті перелік держпідприємств, що підлягають приватизації, до якого увійшли циркові установи та кіностудії.

Фото: tvoemisto.tv

Згідно з документом, приватизації підлягають державні підприємства "Національний цирк України", "Харківський державний цирк імені Ф. Д. Яшінова", "Дніпропетровський державний цирк", "Одеський державний цирк", "Запорізький державний цирк"; "Криворізький державний цирк", "Львівський державний цирк", "Державна циркова компанія України", "Дирекція пересувних циркових колективів України" і "Українська творча дирекція з підготовки циркових атракціонів та номерів". До списку також увійшли "Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка", "Українська студія хронікально-документальних фільмів" та "Українська кіностудія анімаційних фільмів". Нагадаємо, на початку липня Кабінет міністрів України представив законопроект зі спрощення процедури приватизації.

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