Міністерство фінансів США очолив мультимільйонер Мнучін

Президент США Дональд Трамп назвав нового керівника американського міністерства фінансів Стівена Мнучіна фінансовою легендою.

Саме так Трамп охарактеризував Мнучіна на офіційній церемонії приведення його до присяги, яка відбулася в понеділок у Білому домі, інформує ТАСС.

"Американцям потрібно усвідомити, що з приходом Стівена фінансова система нашої країни дійсно опинилася в надійних руках", - сказав американський лідер.

"З ним у нас не буде ніяких проблем, повірте мені. Стівен - фінансова легенда з неймовірним послужним списком", - зізнався Трамп, додавши, що за всі роки, що він знає Мнучіна, той "перетворював на золото все, до чого торкався".

Мнучін в свою чергу подякував президенту за теплі слова, зізнавшись, що "поділяє економічні погляди і цілі (Трампа)", а також висловив готовність дотримуватися курсу, при якому "буде рости економіка, а американці отримають кращі економічні можливості".

Відзначимо, що Мнучін народився в заможній єврейській родині, закінчив Єльський університет, 17 років пропрацював в Goldman Sachs, доріс до віце-президента.

Потім керував різними фінансовими компаніями, в тому числі Dune Capital Managment, яка інвестувала в кіновиробництво. Мнучін - продюсер 35 фільмів, в їх числі "Божевільний Макс: дорога люті", "Загін самогубців" і "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості".

Статки 54-річного бізнесмена Forbes оцінює в 300 млн доларів.

Нагадаємо, що радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку.