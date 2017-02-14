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Міністерство фінансів США очолив мультимільйонер Мнучін

Статки 54-річного бізнесмена Forbes оцінює в 300 млн доларів
Президент США Дональд Трамп назвав нового керівника американського міністерства фінансів Стівена Мнучіна фінансовою легендою.
Міністерство фінансів США очолив мультимільйонер Мнучін Дональ Трамп і Стівен Мнучін. Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Саме так Трамп охарактеризував Мнучіна на офіційній церемонії приведення його до присяги, яка відбулася в понеділок у Білому домі, інформує ТАСС.

"Американцям потрібно усвідомити, що з приходом Стівена фінансова система нашої країни дійсно опинилася в надійних руках", - сказав американський лідер.

"З ним у нас не буде ніяких проблем, повірте мені. Стівен - фінансова легенда з неймовірним послужним списком", - зізнався Трамп, додавши, що за всі роки, що він знає Мнучіна, той "перетворював на золото все, до чого торкався".

Мнучін в свою чергу подякував президенту за теплі слова, зізнавшись, що "поділяє економічні погляди і цілі (Трампа)", а також висловив готовність дотримуватися курсу, при якому "буде рости економіка, а американці отримають кращі економічні можливості".

Відзначимо, що Мнучін народився в заможній єврейській родині, закінчив Єльський університет, 17 років пропрацював в Goldman Sachs, доріс до віце-президента.

Потім керував різними фінансовими компаніями, в тому числі Dune Capital Managment, яка інвестувала в кіновиробництво. Мнучін - продюсер 35 фільмів, в їх числі "Божевільний Макс: дорога люті", "Загін самогубців" і "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості".

Статки 54-річного бізнесмена Forbes оцінює в 300 млн доларів.

Нагадаємо, що радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку.

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14 02 2017 11:39
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