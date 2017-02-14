Міністерство фінансів США очолив мультимільйонер Мнучін
Саме так Трамп охарактеризував Мнучіна на офіційній церемонії приведення його до присяги, яка відбулася в понеділок у Білому домі, інформує ТАСС.
"Американцям потрібно усвідомити, що з приходом Стівена фінансова система нашої країни дійсно опинилася в надійних руках", - сказав американський лідер.
"З ним у нас не буде ніяких проблем, повірте мені. Стівен - фінансова легенда з неймовірним послужним списком", - зізнався Трамп, додавши, що за всі роки, що він знає Мнучіна, той "перетворював на золото все, до чого торкався".
Мнучін в свою чергу подякував президенту за теплі слова, зізнавшись, що "поділяє економічні погляди і цілі (Трампа)", а також висловив готовність дотримуватися курсу, при якому "буде рости економіка, а американці отримають кращі економічні можливості".
Відзначимо, що Мнучін народився в заможній єврейській родині, закінчив Єльський університет, 17 років пропрацював в Goldman Sachs, доріс до віце-президента.
Потім керував різними фінансовими компаніями, в тому числі Dune Capital Managment, яка інвестувала в кіновиробництво. Мнучін - продюсер 35 фільмів, в їх числі "Божевільний Макс: дорога люті", "Загін самогубців" і "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості".
Статки 54-річного бізнесмена Forbes оцінює в 300 млн доларів.
Нагадаємо, що радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану