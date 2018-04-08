Міністерство інфраструктури пропонує переорієнтувати вантажопотоки з "Укрзалізниці" в порти
Під час наради з питань перевезення залізорудної продукції в експортному та транзитному сполученні 2 серпня в Міністерстві інфраструктури України учасники обговорили проблемні питання із забезпечення перевезень залізорудної продукції в експортному та транзитному сполученні залізничним транспортом та у портах України, а також шляхи їх вирішення.
Володимир Омелян звернувся до вантажовідправників з пропозицією спільно з "Укрзалізницею" запровадити планування експортних вантажопотоків на три місяці та разом з Адміністрацією морських портів розглянути можливість переорієнтування частини вантажопотоку з "Укрзалізниці" в порти України.
Вантажовідправники наголосили, що сучасна кон’юнктура ринку залізорудної продукції свідчить про необхідність розширення пропускної можливості переходів на західних кордонах України.
"Я можу запропонувати шлях, яким вже йде Адміністрація морських портів: якщо держава вкладає гроші у днопоглиблення, або інші поліпшення, компанії беруть на себе зобов'язання забезпечити відповідний обсяг вантажу. Якщо в найближчі п'ять років компанії готові забезпечити обсяги вантажів на західних кордонах, "Укрзалізниця" за рахунок власних коштів або коштів, залучених від міжнародних фінансових організацій, збільшуватиме пропускну здатність прикордонних переходів", – зазначив Володимир Омелян.
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