Міністерство юстиції ініціює перевірку системи е-декларування

Міністерство юстиції готове просити Кабмін провести незалежну оцінку системи електронного декларування та реєстру електронних декларацій через системні збої в роботі реєстру.

Про це заявила у вівторок перший заступник Мін'юста Наталія Севостьянова під час проведення засідання спеціальної робочої групи, йдеться у повідомленні Кабміну.

"Четвертий день реєстр повністю не працює. Сьогодні НАЗК неспроможне забезпечити другу хвилю декларування. Це підставляє сотні тисяч людей під кримінальну відповідальність. Президент підписав закон, який дозволяє тим, хто вперше подає декларації, подавати їх до 1 травня. Але ми бачимо халатність й безповідальність НАЗК. Це все закінчиться дуже погано… Це, фактично, зрив електронного декларування в 2017 році", - сказала Севостьянова.

За її словами, наразі необхідно з’ясувати причину збоїв у роботі реєстру і проінформувати про проблему керівництво держави й уряду, безпосередньо, адже йдеться про мінімум 500 тисяч осіб, яким загрожує до 2 років позбавлення волі за невчасну подачу е-декларації, або неподачу даних взагалі.

Вона також додала, що в країні наразі працює понад 100 різних реєстрів, але проблеми виникли лише з реєстром електронного декларування.

Нагадаємо, Єдиний державний реєстр електронних декларацій припинив роботу.