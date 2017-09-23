Міністр доходів і зборів так званої "ДНР" сам ініціював замах на себе, – Тимчук

Тимофєєв сам ініціював замах, щоб уникнути відповідальності за розтрати

Як повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук, замах на так званого "міністра доходів і зборів" ДНР Олександра Тимофєєва було ініційовано ним самим.

"На даний момент, за інформацією групи ІС, Тимофєєв знаходиться в лікарні, в результаті вибуху постраждало ще 8 осіб. За нашими даними, "замах" було ініційовано самим Тимофеєвим у змові з посадовими особами "міноборони ДНР", – розповів Тимчук.

За його даними, "чиновник" організував замах на себе, щоб уникнути відповідальності перед російськими спецслужбами за розтрату коштів, які Кремль виділяє на підтримку бойовиків.

Натомість радник глави МВС України Зорян Шкіряк повідомив, що за оперативною інформацією, Тимофєєв намагався проводити кулуарні переговори з Кремлем щодо прагнень посісти пост ватажка "ДНР" замість Олександра Захарченка.

"Ймовірно, мова йде про спробу ліквідації можливого конкурента з боку верхівки цієї злочинної організації, тобто з боку самого Захарченка", – зазначив Шкіряк.

"Втім, не виключено, що це може бути і запущений російськими спецслужбами черговий "скажений ліфт" у рамках спецоперацій ГРУ-ФСБ із зачистки ватажків терористичних угруповань "ЛНР/ДНР", – додав він.

Спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко в суботу на брифінгу в Києві повідомив, що Тимофєєв мав чимало ворогів серед сепаратистів і російських кураторів через свою діяльність на посту так званого "міністра доходів і зборів" "ДНР", пише "Інтерфакс-Україна".

За інформацією речника Міноборони України, Тимофєєв на прізвисько "Ташкент" приєднався до верхівки бандформування "ДНР" навесні 2014 року.

"Зокрема брав участь у боях за донецький аеропорт у лавах незаконного збройного формування "Оплот". Обійнявши вищезгадану високу посаду в окупаційній адміністрації, "Ташкент" став куратором економічного блоку квазідержави", – розповів Лисенко.

За його словами, за минулі кілька років Тимофєєв істотно збагатився і нажив багато ворогів у "лавах інших сепаратистів, російських кураторів і простих громадян, пограбованих окупантами".

"Таким чином, ранковий інцидент – це закономірний етап у тривалій злочинній так званій кар'єрі Олександра Тимофєєва", – зазначив спікер Міноборони.

Нагадаємо, в окупованому Донецьку вранці в суботу, 23 вересня, пролунали два вибухи. За інформацією ЗМІ, жертвою вибуху став "міністр доходів і зборів" так званої "ДНР" Олександр Тимофєєв, він перебуває у критичному стані.