Міністр екології каже, що й так дозволив відстрілювати мінімальну кількість лосів

Цьогорічний ліміт на вбивство лосів встановлений на мінімально можливому рівні.

"Ми зберегли велику кількість популяції лося, і утверджений ліміт, прийнятий у цьому році, є мінімально можливим", – зазначив міністр екології та природних ресурсів Остап Семарак, якого цитує "Інтерфакт-Україна".

При цьому, він повідомив, що у наступному році Міністерство екології та природних ресурсів та Міністерство аграрної політики та продовольства проведуть спільну дослідницьку роботу по вивченню популяції європейського лося в Україні.

До цього процесу Семерак обіцяє долучити природоохоронні організації та Академією наук.

У свою чергу, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Максим Мартинюк уточнив, що переважна більшість лосів, які будуть відстрілені під час мисливського сезону, "забезпечені приватними господарствами".

Нагадаємо, що міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, який у лютому оголосив, що в Україні на 25 років заборонено полювання на лосів, пішов на поступки мисливцям і дозволив відстріл 160 особин лося у 2017 році.

Заборона полювання на лося призвела до протестів. 6 вересня до будівлі уряду прийшли сотні представників мисливських господарств і мисливців. Вони вимагали від Кабміну втрутитися в ситуацію і зняти заборону.