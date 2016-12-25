"Міністр економіки" анексованого Криму подав у відставку У прес-службі "голови Криму" Сергія Аксьонова інформацію підтвердили

Міністр економічного розвитку республіки Крим Валентин Демидов вирішив подати у відставку з посади, яку він займав останні півтора року.

Фото:i.lb.ua

"Міністр економічного розвитку Валентин Демидов написав заяву про звільнення за власним бажанням", - повідомили "Інтерфаксу" в неділю в прес-службі голови Криму Сергія Аксьонова. Указу Аксьонова про звільнення міністра на офіційному сайті Радміну Криму поки що немає. Демидов очолив Мінекономрозвитку Криму в червні 2015 року. Раніше він працював головою адміністрації Армянська. Нагадаємо, Росія під'єднала окупований нею півострів Крим до своєї газотранспортної системи. Це дозволить розпочати постачання газу з материка найближчим часом.

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