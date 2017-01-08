Міністр фінансів вважає, що справа проти нього "активно проштовхується"
"Сьогодні з юристами більш детально розібралися в звинуваченнях ГПУ, про які я вчора дізнався зі ЗМІ. При аналізі юридичних деталей цього процесу складається чітке враження, що справа проти мене активно проштовхується", - написав Данилюк на своїй сторінці в Facebook.
Данилюк навів своє бачення звинувачень Генеральної прокуратури, і висловив свою думку з приводу рішення суду.
За словами чиновника, при ухваленні рішення суд порушив багато норм законодавства, а також не врахував зміни, які відбулися в законодавчих актах, зокрема, в частині мораторію на проведення податкових перевірок.
Крім того, Данилюк вважає правоохоронну систему заангажованою.
"Моє негативне ставлення до діючої заангажованої правоохоронної системи загальновідомо. Зміни просто перезріли. Правоохоронні органи повинні бути компактними, професійними, з чітким розподілом повноважень без дублювання і головне - деполітизованими", - заявив міністр.
Генеральна прокуратура України підозрює міністра фінансів Олександра Данилюка в ухиленні від сплати податків.
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