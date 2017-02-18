Міністр інформаційної політики Стець виключив блокування "ВКонтакте" і "Однокласників"

Міністр інформаційної політики Юрій Стець виключив можливість блокування в Україні російських соціальних мереж "Однокласники" і "ВКонтакте".

"Перше - це не врегульовано законодавчо. Друге - якщо ми почнемо це робити, де гарантія, що влада не увійде у смак і не почне закривати все підряд? А може, інший скаже: "Закрий Facebook!"? Не буде такого. Інакше ми дограємося. Інтернет - це вільне поле", - сказав Стець, інформує "Цензор".

"Що стосується окремих ресурсів. І там є все що завгодно: починаючи від дитячого порно, закінчуючи, ресурсами, які ведуть антидержавну політику. Зважаючи на те, що це не врегульовано жодним чином законами, є така штука, називається безсилля. Воно закінчиться тоді, коли парламенту буде запропоновано низку змін до Закону про інформацію, або будуть запропоновані нові закони. У Доктрині, яку я дуже чекаю, є розуміння, що цим потрібно займатися. Я буду вносити через Кабмін пропозиції з цього приводу. Божевілля, яке твориться в інтернеті, - не може творитися. Але шашкою наголо теж не може бути", - додав Стець.

Нагадаємо, що радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк запропонував заблокувати соціальні мережі "Однокласники" і "ВКонтакте" як контролюються Росією.

Також Шкіряк закликав заблокувати в Україні російський ресурс Mail.ru.