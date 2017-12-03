Міністр інфраструктури прокоментував інформацію про "радника", який скоїв ДТП у Києві З чоловіком, що спричинив аварію, міністр не знайомий

Міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів, що чоловік, який скоїв ДТП у Києві і представився його радником, таким не є.

Воодимир Омелян. Фото:gazeta.zn.ua.

Про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook. "Один із небагатьох недільних вечорів вдома, коли раптом дізнаєшся, що абсолютно незнайома мені людина скоює ДТП і при затриманні представляється моїм радником в наївному сподіванні, що це не посилить, а пом’якшить покарання", – повідомив Омелян. Як повідомляє ZIK, зловмисник насправді є працівником державного підприємства "Укрсервіс". Нагадаємо, 12 березня нетверезий чоловік спричинив ДТП у Києві. При затриманні він представився як "радник міністра інфраструктури".

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