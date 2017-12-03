CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіністр інфраструктури Володимир Омелян розповів, що чоловік, який скоїв ДТП у Києві і представився його радником, таким не є.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Міністр інфраструктури прокоментував інформацію про "радника", який скоїв ДТП у Києві
З чоловіком, що спричинив аварію, міністр не знайомий
Воодимир Омелян. Фото:gazeta.zn.ua.
Про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook.
"Один із небагатьох недільних вечорів вдома, коли раптом дізнаєшся, що абсолютно незнайома мені людина скоює ДТП і при затриманні представляється моїм радником в наївному сподіванні, що це не посилить, а пом’якшить покарання", – повідомив Омелян.
Як повідомляє ZIK, зловмисник насправді є працівником державного підприємства "Укрсервіс".
Нагадаємо, 12 березня нетверезий чоловік спричинив ДТП у Києві. При затриманні він представився як "радник міністра інфраструктури".
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