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Міністр інфраструктури прокоментував інформацію про "радника", який скоїв ДТП у Києві

З чоловіком, що спричинив аварію, міністр не знайомий
Міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів, що чоловік, який скоїв ДТП у Києві і представився його радником, таким не є.
Міністр інфраструктури прокоментував інформацію про "радника", який скоїв ДТП у Києві Воодимир Омелян. Фото:gazeta.zn.ua.

Про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook.

"Один із небагатьох недільних вечорів вдома, коли раптом дізнаєшся, що абсолютно незнайома мені людина скоює ДТП і при затриманні представляється моїм радником в наївному сподіванні, що це не посилить, а пом’якшить покарання", – повідомив Омелян.

Як повідомляє ZIK, зловмисник насправді є працівником державного підприємства "Укрсервіс".

Нагадаємо, 12 березня нетверезий чоловік спричинив ДТП у Києві. При затриманні він представився як "радник міністра інфраструктури".

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12 03 2017 23:10
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