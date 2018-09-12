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Міністр із Brexit спростував повідомлення про можливе перенесення голосування щодо угоди

Вихід Великої Британії з Євросоюзу запланований на 29 березня 2019 року
Міністр із Brexit Стівен Барклі заявив, що голосування за угодою про вихід Британії з Євросоюзу відбудеться в британському парламенті 11 грудня, повідомляє в неділю газета "Гардіан".
Міністр із Brexit спростував повідомлення про можливе перенесення голосування щодо угоди Фото: gettyimages.com

"Голосування відбудеться у вівторок. Прем'єр-міністр бореться за нас і продовжить залишатися на своїй посаді (у разі провалу голосування - ІФ)", - сказав Стівен Барклі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Раніше в неділю газета "Сандей таймс" повідомила, що прем'єр Тереза Мей вирушить у Брюссель, щоб знову провести переговори щодо Brexit як остаточний дипломатичний крок, і його результатом може стати перенесення голосування.

Газета зазначила, що в разі провалу в парламенті голосування щодо угоди про Brexit це призведе до негативних наслідків для Мей в ролі британського прем'єр-міністра.

Тепер проект угоди щодо Brexit має витримати голосування в британському парламенті і Європарламенті. Голосування стосовно угоди Британії з ЄС щодо Brexit в парламенті Британії заплановано на 11 грудня, а сам вихід Великої Британії з Євросоюзу – на 29 березня 2019 року.

Нагадаємо, що країни Європейського союзу на саміті у Брюсселі ухвалили угоду з Британією про її вихід зі складу ЄС.

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09 12 2018 16:24
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