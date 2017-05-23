ПОЛІТИКА НОВИНИМіністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий написав заяву про відставку та подав її до Верховної Ради.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Міністр Мінагрополітики Кутовий подав у відставку
Міністр попросив депутатів у парламенті проголосувати за його відставку
Тарас Кутовий. Фото: Дмитро Ларін.
"Вибір міністра про відставку є абсолютно природнім процесом для будь-якої європейської країни та традиційною світовою практикою", - повідомив Міністр у Facebook.
"Йду з посади з вдячністю за висловлену мені довіру всім аграріям, народним депутатам з коаліції та фракції БПП, членам аграрного комітету, Президенту Петру Порошенку, Прем’єру Володимиру Гройсману, групі "Удар" та особисто Віталію Кличку", - додав він.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко звільнив Бориса Ложкіна з посади свого позаштатного радника.
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23 05 2017 18:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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