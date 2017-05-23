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Міністр Мінагрополітики Кутовий подав у відставку

Міністр попросив депутатів у парламенті проголосувати за його відставку
Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий написав заяву про відставку та подав її до Верховної Ради.
Міністр Мінагрополітики Кутовий подав у відставку Тарас Кутовий. Фото: Дмитро Ларін.

"Вибір міністра про відставку є абсолютно природнім процесом для будь-якої європейської країни та традиційною світовою практикою", - повідомив Міністр у Facebook.

"Йду з посади з вдячністю за висловлену мені довіру всім аграріям, народним депутатам з коаліції та фракції БПП, членам аграрного комітету, Президенту Петру Порошенку, Прем’єру Володимиру Гройсману, групі "Удар" та особисто Віталію Кличку", - додав він.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко звільнив Бориса Ложкіна з посади свого позаштатного радника.

 
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