Міністр оборони Британії: Росія має "стулити пельку і забратися геть"

Гевін Вільямсон відомий як один з найжорсткіших критиків Росії в британському кабінеті

Коментуючи інцидент в Солсбері, де 4 березня були отруєні колишній офіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка, міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон, оголосив про нові заходи для захисту від хімічної зброї. Відомий своєю жорсткою лінією щодо Москви, Вільямсон також порадив Росії, на яку британська влада поклала відповідальність за цей напад, "забратися і заткнутися".

"Якщо ми сумнівалися в тому, яку загрозу являє собою Росія для наших громадян, то слід лише поглянути на шокуючий приклад її безвідповідального нападу в Солсбері, - заявив міністр. - І ми знаємо, що небезпека хімічного нападу виходить не тільки від Росії, але і від інших країн".

За словами Вільямсона, Британія лідирує у сфері досліджень хімічної, біологічної та радіологічної зброї, але ці розробки необхідно розвивати, щоб протистояти потенційній загрозі з боку інших країн і окремих осіб, інформує BBC.

Так як Британія приєдналася до міжнародних договорів про заборону хімічної зброї, вона не може самостійно розробляти нові речовини, але може працювати над захисними заходами.

Крім того, заявив міністр, як превентивний захід тисячі британських військовослужбовців отримають щеплення від сибірської виразки - гострого інфекційного захворювання, що поширюється за допомогою спор. Зокрема, листи зі спорами сибірської виразки були надіслані поштою в редакції декількох ЗМІ і двом сенаторам від Демократичної партії США в 2001 році, через тиждень після терактів 11 вересня.

Британські війська високого ступеня готовності пройдуть вакцинацію на добровільній основі - щоб бути готовими відправитися в райони з високим ризиком атаки біологічною зброєю.

За словами кореспондента BBC з питань оборони Джонатана Бейла, послання Вільямсона очевидне: Великобританії необхідно більше вкладати в оборону для відображення не тільки звичних військових загроз, а й нових методів нападу - наприклад, кібератак.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова у відповідь вже заявила: "А що ще може сказати міністр оборони країни, яка приховує обставини застосування на своїй території хімічних отруйних речовин і не бажає передавати наявну інформацію, як того вимагає Конвенція із заборони хімічної зброї?".

"Лондону є що приховувати. Партнери нервують", - додала вона.

Нагадаємо, що США, Великобританія, Франція та Німеччина виступили зі спільною заявою, у якій наголосили, що відмова Росії відповісти на питання Британії щодо отруєння екс-шпигуна Скрипаля додатково вказує на її відповідальність. Четверо лідерів також наголошують, що РФ повинна у повній мірі розкрити програму "Новичок" Організації із заборони хімічної зброї.

Трамп, Мей, Меркель та Макрон наголошують, що військову нервово-паралітичну речовину, розроблену в Росії, вперше після Другої світової війни використано для нападу в Європі.

"Це є нападом на суверенітет Сполученого Королівства. Така практика явно порушує положення Конвенції про хімічну зброю і міжнародне право. Це загрожує всій нашій безпеці", - йдеться у заяві.

4-го березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.

Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.

В свою чергу, Росія пригрозила дзеркальною відповіддю та готова вислати за межі РФ британських дипломатів.