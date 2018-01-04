Міністр оборони Британії: терпіння світу щодо Путіна вичерпалося

За його словами, Москва підтвердила свої агресивні наміри замахом на колишнього подвійного шпигуна Сергія Скрипаля

Міністр оборони Британії Гевін Вільямсон вважає, що Велика Британія вступила в нову епоху ведення війни і повинна удосконалювати оборону, щоб відповісти на загрози російського президента Володимра Путіна.

Про це міністр оборони Британії Гевін Вільямсон написав у колонці The Telegraph.

"Світ стає темнішим, небезпечнішим місцем. Ми не просто маємо справу з оплачуваним міжнародним тероризмом. Ми також мусимо протидіяти загостренню небезпеки і реагувати на зростаючу глобальну нестабільність", - написав Вільямсон.

"Китай домагається статусу світової наддержави. Військова присутність Ірану в Іраку, Сирії та Ємені, а також його ядерні амбіції, добре відомі. Північна Корея продемонструвала активні глобальні кіберможливості, своєю програмою ядерних ракет викликає глибоку заклопотаність. Також є президент Путін. Він використовує зростаючі гібридні можливості для підриву і дестабілізації, впливу на країни по всьому світу. Ми вступили в нову епоху війни", - зазначає глава британського Міноборони.

За його словами, Москва підтвердила свої агресивні наміри замахом на колишнього подвійного шпигуна Сергія Скрипаля в Солсбері.

"Він (Путін, - ред.) інвестує в нові ракети великої дальності, вихваляючись своїми новими ядерними системами і залученням в активні і нахабні кібероперації. Якщо у нас були якісь сумніви в небезпеці, яка йде від Москви, необхідно поглянути на події в Солсбері. Ми не повинні забувати, що це було перше використання нервово-паралітичної речовини в Європі з часів Другої Світової війни. Це було незаконним і презирливим застосування сили проти нашої країни з боку Російської держави, яка наражала на небезпеку життя невинних людей", - зазначив Вільямсон.

Відповідь Кремля щодо інциденту показала "брехню і знущання", вважає міністр. Терпіння світу щодо недоброзичливої поведінки Путіна вичерпалося, підкреслює він.

"Життєво важливо для оборони Британії продовжувати розвиватися, щоб відповідати загрозам завтрашнього дня, щоб зберегти нашу країну і захистити своєю з працею виборені свободи і спосіб життя, якими ми користуємося сьогодні", - сказав він.

Вільямсон нагадав про введення програми модернізації оборони країни, яка буде трансформувати Збройні сили королівства в "сили майбутнього".

"Вони будуть більш продуктивними, більш смертоносними і наноситимуть більш жорсткого удару. Вони будуть здатні протистояти традиційним загрозам і вирішувати нові завдання гібридного конфлікту", - додав глава оборонного відомства.

Відзначимо, що вже 29 країн видворяють 143 російських співробітника розвідки, які видавали себе за дипломатів, у зв'язку з отруєнням у Солсбері.

Також НАТО вирішило видворити 7 співробітників російської дипломатичної місії в Брюсселі, які працювали в штаб-квартирі Альянсу.

Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.