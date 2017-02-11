Міністр оборони Британії йде у відставку через скандал із сексуальними домаганнями

На цьому тижні Феллон вибачився за те, що 15 років тому він поклав руку на коліно радіоведучої Джулії Хартлі-Брюер

Глава Міноборони Британії Майкл Феллон подав у відставку на тлі скандалу про сексуальні домагання у Вестмінстері.

На сьогодні у Британії швидко зростає список депутатів, яких звинувачують у сексуальних домаганнях. Міністр оборони Британії опинився серед списку британських політиків, пов'язаних із неприйнятною поведінкою, повідомляє The Guardian.

Раніше на цьому тижні Феллон вибачився за те, що 15 років тому він поклав руку на коліно радіоведучої Джулії Хартлі-Брюер.

За його словами, в той час він одразу ж вибачився перед журналісткою Хартлі-Брюер за свою поведінку.

Хартлі-Брюер, радіоведуча talkRADIO, писала раніше про інцидент, заявивши, що тоді вона пригрозила вдарити депутата, якщо він знову зробить щось подібне. Журналістка також зазначила, що попри такий інцидент, вони залишилися друзями.

Повідомляється, що друзі Феллона висловили припущення, що останнім часом могли трапитися подібні інциденти, кажучи: "Він абсолютно визнає, що деякий флірт може бути неприйнятним".

У своєму листі про відставку до прем'єр-міністра Терези Мей Феллон написав: "В останні дні з'явилося кілька заяв щодо депутатів, зокрема деякі з приводу моєї поведінки колись. Багато з них (заяв - Ред.) є неправдивими, але я приймаю те, що моя поведінка в минулому не відповідає тим високим стандартам, які ми вимагаємо від збройних сил, які я маю честь представляти. Я задумався над своєю ситуацією та подаю у відставку з поста міністра оборони".

Мей уже прокоменувала рішення Феллона щодо відставки, високо оцінивши його старанну службу.

"Я ціную типово серйозну манеру, у якій ви розглянули свою позицію, та конкретний приклад, який ви хочете показати військовослужбовцям чоловікам та жінкам", - заявила вона.

Нагадаємо, у Європарламенті ухвалили рішення провести термінові дебати через повідомлення про те, що співробітниці законодавчого органу ставали жертвами сексуальних домагань.

Раніше британська газета The Sunday Times навела розповідь кількох співробітниць, які розповіли про різні сексуальні домагання та з боку чоловіків-євродепутатів.

Називається навіть ім’я одного з депутатів – 71-річний колишній французький міністр охорони навколишнього середовища та член партії "Зелених" Ів Кохе. Його 25-річна помічниця розповіли про домагання.

Видання Politico конфіденційно збирає історії від співробітників європейських інституцій. На цей момент у своєрідній збірці є свідчення 87 жінок і 6 чоловіків.