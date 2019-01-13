Міністр оборони Греції подав у відставку, його партія йде з урядової коаліції

Міністр оборони Греції Панос Камменос подав у відставку, заявивши про розбіжності з прем’єром Алексісом Ципрасом щодо угоди про зміну назви Македонії.

Камменос подав у відставку після ранкової зустрічі з Ципрасом у неділю.

"Питання Македонії не дозволяє мені залишатися на посту. Я відкликаю свою підтримку уряду. "Незалежні греки" виходять з уряду" - сказав він, повідомляє Ekathimerini, інформує "Європейська правда".

Панос Камменос є лідером партії-молодшого партнера СІРІЗИ по коаліції. "Незалежні греки" відпочатку не підтримували угоду про перейменування Македонії.

Прем’єр Греції заявив, що прийняв відставку Камменоса. Міністерство оборони очолить голова Генштабу Вангеліс Апостолакіс.