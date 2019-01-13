Міністр оборони Греції подав у відставку, його партія йде з урядової коаліції
Камменос подав у відставку після ранкової зустрічі з Ципрасом у неділю.
"Питання Македонії не дозволяє мені залишатися на посту. Я відкликаю свою підтримку уряду. "Незалежні греки" виходять з уряду" - сказав він, повідомляє Ekathimerini, інформує "Європейська правда".
Панос Камменос є лідером партії-молодшого партнера СІРІЗИ по коаліції. "Незалежні греки" відпочатку не підтримували угоду про перейменування Македонії.
Прем’єр Греції заявив, що прийняв відставку Камменоса. Міністерство оборони очолить голова Генштабу Вангеліс Апостолакіс.
Нагадаємо, уряди Греції та Македонії погодили умови зміни назви колишньої частини Югославії. Історична суперечка між Скоп'є та Афінами щодо назви цієї балканської країни вважається головною перепоною на шляху Македонії до вступу в Європейський Союз (ЄС) та НАТО (Македонія вважається кандидатом на вступ до ЄС з 2005 року). Афіни постійно блокували будь-який рух Скоп'є в цей бік. Однак рішення щодо нової назви Македонії має ухвалюватися лише на всенародному голосуванні.
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