Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Міністр оборони Греції подав у відставку, його партія йде з урядової коаліції

Прем’єр Греції заявив, що прийняв відставку Камменоса
Міністр оборони Греції Панос Камменос подав у відставку, заявивши про розбіжності з прем’єром Алексісом Ципрасом щодо угоди про зміну назви Македонії.
Міністр оборони Греції подав у відставку, його партія йде з урядової коаліції Фото: АР

Камменос подав у відставку після ранкової зустрічі з Ципрасом у неділю.

"Питання Македонії не дозволяє мені залишатися на посту. Я відкликаю свою підтримку уряду. "Незалежні греки" виходять з уряду" - сказав він, повідомляє Ekathimerini, інформує "Європейська правда".

Панос Камменос є лідером партії-молодшого партнера СІРІЗИ по коаліції. "Незалежні греки" відпочатку не підтримували угоду про перейменування Македонії.

Прем’єр Греції заявив, що прийняв відставку Камменоса. Міністерство оборони очолить голова Генштабу Вангеліс Апостолакіс.

Нагадаємо, уряди Греції та Македонії погодили умови зміни назви колишньої частини Югославії. Історична суперечка між Скоп'є та Афінами щодо назви цієї балканської країни вважається головною перепоною на шляху Македонії до вступу в Європейський Союз (ЄС) та НАТО (Македонія вважається кандидатом на вступ до ЄС з 2005 року). Афіни постійно блокували будь-який рух Скоп'є в цей бік. Однак рішення щодо нової назви Македонії має ухвалюватися лише на всенародному голосуванні.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 01 2019 13:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові

Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.