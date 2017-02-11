Міністр оборони Канади одягнув вишиванку, - ФОТО
Фотографії в українському національному костюмі він розмістив на своїй сторінці в Twitter.
Саджан зазначив, що збройні сили Канади і України тісно взаємодіють в рамках двосторонньої співпраці, написавши пост на своїй сторінці в соцмережі українською мовою.
Фото: Twitter/Harjit Sajjan
"На Парламентському пагорбі "Український день"! Збройні сили Канади чудово співпрацюють з партнерами зі Збройних Сил України. Слава Україні!", - написав він.
Фото: Twitter/Harjit Sajjan
Харджит Саджан був призначений міністром оборони Канади у листопаді 2015 року. Він став першим сикхом на цій посаді.
Нагадаємо, Україна та Канада уклали угоду, за якою понад 1000 нових українських держслужбовців готуватимуть за новими стандартами.
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