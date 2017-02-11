Міністр оборони Канади одягнув вишиванку, - ФОТО

У парламенті Канади відзначали "Український день"

Міністр оборони Канади Харджит Саджан з'явився на публіці у вишиванці з нагоди святкування в парламенті країни "Українського дня".

Фотографії в українському національному костюмі він розмістив на своїй сторінці в Twitter.

Саджан зазначив, що збройні сили Канади і України тісно взаємодіють в рамках двосторонньої співпраці, написавши пост на своїй сторінці в соцмережі українською мовою.

Фото: Twitter/Harjit Sajjan

"На Парламентському пагорбі "Український день"! Збройні сили Канади чудово співпрацюють з партнерами зі Збройних Сил України. Слава Україні!", - написав він.

Фото: Twitter/Harjit Sajjan

Харджит Саджан був призначений міністром оборони Канади у листопаді 2015 року. Він став першим сикхом на цій посаді.

Нагадаємо, Україна та Канада уклали угоду, за якою понад 1000 нових українських держслужбовців готуватимуть за новими стандартами.

