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Міністр оборони Канади приготував борщ на фестивалі в Оттаві

Страву міністр приготував українській громаді Оттави
Міністр оборони Канади Харджит Саджан відвідав фестиваль української діаспори в Оттаві.
Міністр оборони Канади приготував борщ на фестивалі в Оттаві Сінгх Саджан. Фото: Reuters

На сторінці фестивалю у Twitter повідомляється, що міністр продемонстрував свої кулінарні навички, приготувавши борщ.

"Класно. Міністр оборони Канади Харджит Саджан демонструє навички приготування борщу українській громаді Оттави", - йдеться у повідомленні.

 

 

 

Як повідомляє iPress.ua, у травні кронпринцеса Данії Марі Кавальє одягла темну вишиту сукню за $1 тис. від українських модельєрів.

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22 06 2017 12:52
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