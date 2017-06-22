ПОЛІТИКА НОВИНИМіністр оборони Канади Харджит Саджан відвідав фестиваль української діаспори в Оттаві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Міністр оборони Канади приготував борщ на фестивалі в Оттаві
Страву міністр приготував українській громаді Оттави
Сінгх Саджан. Фото: Reuters
На сторінці фестивалю у Twitter повідомляється, що міністр продемонстрував свої кулінарні навички, приготувавши борщ.
"Класно. Міністр оборони Канади Харджит Саджан демонструє навички приготування борщу українській громаді Оттави", - йдеться у повідомленні.
Love this. Canada's Defense Minister @HarjitSajjan showing off his borshch making skills to Ottawa's Ukrainian community. pic.twitter.com/WDFMEmuzdk— CapitalUkrainianFest (@CapUkrFestival) 22 червня 2017 р.
Як повідомляє iPress.ua, у травні кронпринцеса Данії Марі Кавальє одягла темну вишиту сукню за $1 тис. від українських модельєрів.
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