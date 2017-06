Міністр оборони Канади приготував борщ на фестивалі в Оттаві

На сторінці фестивалю у Twitter повідомляється, що міністр продемонстрував свої кулінарні навички, приготувавши борщ.

"Класно. Міністр оборони Канади Харджит Саджан демонструє навички приготування борщу українській громаді Оттави", - йдеться у повідомленні.

Love this. Canada's Defense Minister @HarjitSajjan showing off his borshch making skills to Ottawa's Ukrainian community. pic.twitter.com/WDFMEmuzdk