Міністр оборони Німеччини звинуватили Трампа через Гельсінкі і пояснили стратегію Путіна

Фон дер Ляєн заявила, що Путін намагається перемогти свою економічну слабкість, позиціонуючи себе як глобального гравця

Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн розчарована результатами саміту лідерів США й РФ Дональда Трампа та Володимира Путіна, а також критикує главу Білого дому за "відсутність стратегії" у відносинах з Росією.

"Чітка стратегія американського президента у відносинах з Росією не може бути розпізнана після зустрічі", - сказала фон дер Ляєн, пише Spiegel.

Фон дер Ляєн заявила, що Путін намагається перемогти свою економічну слабкість, позиціонуючи себе як глобального гравця. Однак те, чого хотів президент США, не можна було побачити.

"Проблема з Гельсінкі полягає в тому, що ніхто дійсно не знає, про що було обговорено чи навіть узгоджено", - сказала міністр оборони.

Глава німецького оборонного відомства підкреслила, що чітке та критичне ставлення НАТО щодо Росії має силу, незважаючи на нечіткі заяви Трампа в Гельсінкі.

"Ми хочемо мати кращі стосунки з Москвою, але м'яч на полі Кремля", - сказала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає, що його участь у саміті НАТО пройшла чудово, але зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним минула ще краще.