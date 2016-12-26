ПОЛІТИКА НОВИНИМіністр оборони Степан Полторак заявив, що ініційовані Україною домовленості про припинення вогню на Донбасі не виконуються бойовикамиПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Полторак визнав провал ініціативи про різдвяне перемир'я
Сили АТО контролюють ситуацію і готові дати відсіч
Степан Полторак. Фото: facebook.com/Степан-Полторак-465841193584222
"На жаль, домовленості про припинення вогню не виконуються. Не виконуються з боку терористичних угруповань. На жаль, тільки вчора було 33 обстрілу. На жаль, декілька разів використовувалися міномети, артилерія", - сказав Полторак на брифінгу в Харкові, інформує "УНІАН".
За словами міністра, сили АТО контролюють ситуацію і готові дати відсіч.
"Ми відстежуємо ситуацію, ми спостерігаємо за ситуацією і готові реагувати, якщо вона буде посилюватися", - сказав Полторак.
Нагадаємо, що російсько-окупаційні війська продовжують відверто порушувати Мінські угоди.
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26 12 2016 15:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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