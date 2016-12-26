Полторак визнав провал ініціативи про різдвяне перемир'я

Міністр оборони Степан Полторак заявив, що ініційовані Україною домовленості про припинення вогню на Донбасі не виконуються бойовиками

"На жаль, домовленості про припинення вогню не виконуються. Не виконуються з боку терористичних угруповань. На жаль, тільки вчора було 33 обстрілу. На жаль, декілька разів використовувалися міномети, артилерія", - сказав Полторак на брифінгу в Харкові, інформує "УНІАН".

За словами міністра, сили АТО контролюють ситуацію і готові дати відсіч.

"Ми відстежуємо ситуацію, ми спостерігаємо за ситуацією і готові реагувати, якщо вона буде посилюватися", - сказав Полторак.

Нагадаємо, що російсько-окупаційні війська продовжують відверто порушувати Мінські угоди.