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Полторак визнав провал ініціативи про різдвяне перемир'я

Сили АТО контролюють ситуацію і готові дати відсіч
Міністр оборони Степан Полторак заявив, що ініційовані Україною домовленості про припинення вогню на Донбасі не виконуються бойовиками
Полторак визнав провал ініціативи про різдвяне перемир Степан Полторак. Фото: facebook.com/Степан-Полторак-465841193584222

"На жаль, домовленості про припинення вогню не виконуються. Не виконуються з боку терористичних угруповань. На жаль, тільки вчора було 33 обстрілу. На жаль, декілька разів використовувалися міномети, артилерія", - сказав Полторак на брифінгу в Харкові, інформує "УНІАН".

За словами міністра, сили АТО контролюють ситуацію і готові дати відсіч.

"Ми відстежуємо ситуацію, ми спостерігаємо за ситуацією і готові реагувати, якщо вона буде посилюватися", - сказав Полторак.

Нагадаємо, що російсько-окупаційні війська продовжують відверто порушувати Мінські угоди.

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