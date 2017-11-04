Міністр оборони Японії заявляє про небезпеку хімічної зброї КНДР

Міністр оборони Японії Томомі Інада заявила, що загроза поширення і використання хімічної зброї іде не лише від Сирії, а й від Північної Кореї.

"Загроза розповсюдження і застосування зброї масового ураження, такої як ядерна й хімічна, - це проблема не тільки Сирії. Це може статися і в Східній Азії, в КНДР", - сказала міністр, повідомляє "112 Україна" з посиланням на "РИА Новости".

При цьому Інада підкреслила, що "стримуючий фактор США необхідний для стабільності і миру в регіоні", відповівши таким чином на питання про спрямування ударної авіагрупи США в район Корейського півострова, і висловила надію, що зусилля принесуть результат.

Нагадаємо, що Північна Корея 5 квітня знову запустила ракету в бік Японії в рамках своїх випробувань.

Раніше держсекретар США Рекс Тіллерсон заявляв, що ядерна зброя може з'явитися у найближчих сусідів країни - в Японії та Південній Кореї.