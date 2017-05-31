Міністр Стець подав у відставку
Відповідну заяву Стець передав заяву голові Верховної Ради України Андрію Парубію, повідомляє прес-служба відомства.
"Міністр мав розмову з керівництвом країни та членами Уряду, яким повідомив про своє рішення. Причиною відставки є погіршення стану здоров'я. Жодних політичних або інших мотивів не існує", – заявив держсекретар Мінінформполітики Артем Біденко, додавши, що зараз Юрій Стець перебуває на лікарняному.
Функції виконуючого обов'язки міністра інформаційної політики на час перебування міністра в лікарні покладені на першого заступника міністра Еміне Джапарову.
Цю інформацію "Детектору медіа" підтвердив сам Юрій Стець.
Також повідомляється, що на даний момент Стець перебуває у лікарні.
Нагадаємо, що міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий написав заяву про відставку та подав її до Верховної Ради.
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