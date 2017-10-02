Міністр юстиції закликав НАЗК почати перевірку е-декларацій

Міністр юстиції Павло Петренко закликав Національне агентство із запобігання корупції почати перевірку електронних декларацій.

"Дуже просимо, щоб наші колеги з НАЗК почали проводити перевірку декларацій і виконувати свої функції в нормальному режимі. Це повинен бути останній випадок, коли за НАЗК Міністерство юстиції та експерти готують нормативну базу і проводять якісь інші дії, пов'язані з їх функціональними обов'язками", - заявив він в ефірі телеканалу "112 Україна".

За словами міністра, ефективність НАЗК полягає не лише в розробці порядків, а ще й у реалізації своїх обов'язків з перевірки декларацій, формування антикорупційної політики та забезпечення безперебійної роботи системи е-декларування.

"І тут у нас є великі занепокоєння, як членів уряду, про те, щоб друга хвиля декларування, яка зараз відбувається, пройшла успішно. Щоб майже 2 млн державних службовців і бюджетників, які подадуть декларації до кінця березня, щоб вони без стресу їх подали, пройшли цей процес у нормальному режимі. Не так, як це було на першій хвилі декларування", - додав він.

Нагадаємо, що друга хвиля е-декларування стартувала з 1 січня 2017 року.

Як інформував iPress.ua, Генеральна прокуратура України у середу, 8 лютого, надіслала до суду обвинувальний акт стосовно працівника Державної фіскальної служби, якого підозрює у вчиненні злочину за ст. 366-1 КК України, а саме – в умисному неподанні двох електронних декларацій про доходи.