Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Міністр юстиції закликав НАЗК почати перевірку е-декларацій

Друга хвиля е-декларування стартувала з 1 січня 2017 року
Міністр юстиції Павло Петренко закликав Національне агентство із запобігання корупції почати перевірку електронних декларацій.
Міністр юстиції закликав НАЗК почати перевірку е-декларацій Павло Петренко.Фото: rian.com.ua

"Дуже просимо, щоб наші колеги з НАЗК почали проводити перевірку декларацій і виконувати свої функції в нормальному режимі. Це повинен бути останній випадок, коли за НАЗК Міністерство юстиції та експерти готують нормативну базу і проводять якісь інші дії, пов'язані з їх функціональними обов'язками", - заявив він в ефірі телеканалу "112 Україна".

За словами міністра, ефективність НАЗК полягає не лише в розробці порядків, а ще й у реалізації своїх обов'язків з перевірки декларацій, формування антикорупційної політики та забезпечення безперебійної роботи системи е-декларування.

"І тут у нас є великі занепокоєння, як членів уряду, про те, щоб друга хвиля декларування, яка зараз відбувається, пройшла успішно. Щоб майже 2 млн державних службовців і бюджетників, які подадуть декларації до кінця березня, щоб вони без стресу їх подали, пройшли цей процес у нормальному режимі. Не так, як це було на першій хвилі декларування", - додав він.

Нагадаємо, що друга хвиля е-декларування стартувала з 1 січня 2017 року.

Як інформував iPress.ua, Генеральна прокуратура України у середу, 8 лютого, надіслала до суду обвинувальний акт стосовно працівника Державної фіскальної служби, якого підозрює у вчиненні злочину за ст. 366-1 КК України, а саме – в умисному неподанні двох електронних декларацій про доходи.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 02 2017 22:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Підпільний бізнес в "Укрзалізниці": як закон карає провідників та пасажирів за корупційну схему

Підпільний бізнес в "Укрзалізниці": як закон карає провідників та пасажирів за корупційну схему

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat