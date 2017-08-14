Міністр закордонних справ Сербії запропонував розділити Косово
Про це він написав статтю у газеті Novosti, пише DW.
Північна частина Косово, населена переважно сербами, повинна відокремитися і перейти у підпорядкування Сербії, вважає він.
Разом з тим, сербам, що залишилися в Косово, слід надати значну автономію, а середньовічні сербські монастирі в Косово повинні отримати особливий автономний статус за моделлю грецького Афону, вважає глава МЗС Сербії.
У своїй статті Він відходить від офіційної позиції Белграда про те, що Косово - це сербська територія. Колишня політика Сербії щодо Косова "зазнала нищівної поразки", зазначив політик.
Зазначається, що у Косово, ймовірно, відхилять ідею сербського міністра. США і ЄС раніше висловлювалися проти будь-яких змін кордонів на Балканах. До теперішнього моменту Республіку Косово визнали 114 держав. Україна державність Косово не визнала.
Нагадаємо, у січні міністр закордонних справ Косова Енвер Ходжай звернувся з листом про допомогу до Європейського Союзу, США та інших країн щодо "численних провокацій та агресивних дій" з боку Сербії.
Довідка: Внаслідок війни 1999 року між сербами та албанцями край перейшов під контроль ООН (хоча де-юре залишався автономією у складі Сербії). 17 лютого 2008 року парламент Косова проголосив незалежність краю в односторонньому порядку. Сербія досі не визнає незалежності Косова, через що країна не має остаточного визнання у світі.
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