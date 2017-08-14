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Міністр закордонних справ Сербії запропонував розділити Косово

За його словами, сербам, що залишилися в Косово, слід надати значну автономію, а середньовічні сербські монастирі в Косово повинні отримати особливий автономний статус
Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич представив план розділу Косово, який, на його думку, дозволить розв’язати конфліктну ситуацію навколо цієї колишньої сербської провінції.
Міністр закордонних справ Сербії запропонував розділити Косово Фото: nologo.ru

Про це він написав статтю у газеті Novosti, пише DW.

Північна частина Косово, населена переважно сербами, повинна відокремитися і перейти у підпорядкування Сербії, вважає він.

Разом з тим, сербам, що залишилися в Косово, слід надати значну автономію, а середньовічні сербські монастирі в Косово повинні отримати особливий автономний статус за моделлю грецького Афону, вважає глава МЗС Сербії.

У своїй статті Він відходить від офіційної позиції Белграда про те, що Косово - це сербська територія. Колишня політика Сербії щодо Косова "зазнала нищівної поразки", зазначив політик.

Зазначається, що у Косово, ймовірно, відхилять ідею сербського міністра. США і ЄС раніше висловлювалися проти будь-яких змін кордонів на Балканах. До теперішнього моменту Республіку Косово визнали 114 держав. Україна державність Косово не визнала.

Нагадаємо, у січні міністр закордонних справ Косова Енвер Ходжай звернувся з листом про допомогу до Європейського Союзу, США та інших країн щодо "численних провокацій та агресивних дій" з боку Сербії.

Довідка: Внаслідок війни 1999 року між сербами та албанцями край перейшов під контроль ООН (хоча де-юре залишався автономією у складі Сербії). 17 лютого 2008 року парламент Косова проголосив незалежність краю в односторонньому порядку. Сербія досі не визнає незалежності Косова, через що країна не має остаточного визнання у світі.

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14 08 2017 17:36
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