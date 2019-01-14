Міністра оборони часів Януковича запідозрили у держзраді та інших злочинах

Колишній міністр оборони Дмитро Саламатін став підозрюваним у справі про державну зраду на користь Росії, розкрадання та підрив обороноздатності України.

"Оголошено підозру колишньому міністру оборони України Саламатіну Д.А. про участь у складі злочинної організації В. Януковича, заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем та вчинення державної зради в інтересах Російської Федерації, підрив обороноздатності, державної та економічної безпеки України шляхом вчинення умисних дій, спрямованих на витіснення України зі світових ринків зброї на користь РФ", - пише у Facebook генеральний прокурор Юрій Луценко.

За його словами, Саламатін, зокрема, зірвав контракт між Харківським конструкторським бюро імені Морозова, ДП "Антонов", ДП "СЗТФ "Прогрес" та Міноборони Іраку на постачання, ремонт та обслуговування військової техніки. Це призвело до збитків України на 560 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що Саламатін переїхав з Росії в Україну у 1999 році, а громадянство отримав у 2004-му. Вже у 2006 році він став депутатом Верховної ради від Партії регіонів, а в 2010-му Янукович призначив його головою "Укрспецекспорту" (з 2011 року - "Укроборонпрому").

У лютому 2012 року Саламатін став міністром оборони, незважаючи на заяви опозиції про його зв'язки з російськими спецслужбами.